Discovery Networks Brasil anuncia novo diretor de comunicação

A Discovery Networks Brasil , uma divisão da Discovery Communications, programadora global líder na TV por assinatura, anuncia a contratação de André Mermelstein para o cargo de diretor de comunicação. O executivo estará baseado em São Paulo e se reportará a Fernando Medin, vice-presidente executivo e diretor-geral da Discovery Networks Brasil e Cone Sul e Monica Pimentel, vice-presidente de conteúdo da Discovery Networks Brasil.



André estará a cargo da comunicação corporativa e interna, divulgação do conteúdo do portfólio para imprensa e outros formadores de opinião, além da interface com talentos.



Com mais de 20 anos de experiência no mercado de TV por assinatura, André foi diretor editorial na Converge Comunicações, sendo o responsável pelas publicações online Tela Viva e Pay-TV News. Foi um dos responsáveis, ainda, pela direção de conteúdo da Feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) e pelo Telas Fórum.





