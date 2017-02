Você está: Notícias

Esporte Interativo transmite partidas da Liga dos Campeões com exclusividade

A Liga dos Campeões está de volta com o melhor futebol do mundo. Três jogos exclusivos serão transmitidos nos canais Esporte Interativo , sendo um deles o aguardado confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona .



Diretamente do Parc de Princes, em Paris, a partir das 17h45h desta terça-feira (14), o EI MAXX transmite com exclusividade o duelo entre franceses e espanhóis, com a narração de André Henning e os comentários de Zico e Vitor Sergio Rodrigues. Apesar de ser um confronto entre times europeus, os grandes destaques de cada equipe vêm do continente sul-americano. Os brasileiros Lucas e Neymar, de PSG e Barcelona, respectivamente, representam o futebol brasileiro neste jogo, além dos zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, do time de Paris. No lado do PSG, outras estrelas prometem brilhar, como o argentino Di Maria e o uruguaio Cavani. Já no lado dos catalães, o trio MSN é um dos ataques mais temidos do futebol mundial composto por, além do camisa 10 da seleção brasileira já citado anteriormente, Messi e Suárez.



Ainda na terça-feira (14), Benfica e Borussia Dortmund se enfrentam, no mesmo horário, às 17h45, no EI MAXX 2 , com narração de Jorge Iggor e os comentários de Mauro Beting e Sávio. Já na quarta-feira (15), outros dois jogos completam a primeira semana das oitavas da competição: Real Madrid x Napoli , com transmissão do EI MAXX , e narração de André Henning e comentários de Zico e Vitor Sergio Rodrigues, e Bayern de Munique x Arsenal , com exclusividade, no EI MAXX 2 , e narração de Jorge Iggor e comentários de Mauro Beting e Sávio. Os dois jogos da quarta-feira são às 17h45 também. está de volta com o melhor futebol do mundo. Três jogos exclusivos serão transmitidos nos canais, sendo um deles o aguardado confronto entreDiretamente do Parc de Princes, em Paris, a partir das 17h45h desta terça-feira (14), otransmite com exclusividade o duelo entre franceses e espanhóis, com a narração de André Henning e os comentários de Zico e Vitor Sergio Rodrigues. Apesar de ser um confronto entre times europeus, os grandes destaques de cada equipe vêm do continente sul-americano. Os brasileiros Lucas e Neymar, derespectivamente, representam o futebol brasileiro neste jogo, além dos zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, do time de Paris. No lado do PSG, outras estrelas prometem brilhar, como o argentino Di Maria e o uruguaio Cavani. Já no lado dos catalães, o trio MSN é um dos ataques mais temidos do futebol mundial composto por, além do camisa 10 da seleção brasileira já citado anteriormente, Messi e Suárez.Ainda na terça-feira (14), Benfica e Borussia Dortmund se enfrentam, no mesmo horário, às 17h45, no, com narração de Jorge Iggor e os comentários de Mauro Beting e Sávio. Já na quarta-feira (15), outros dois jogos completam a primeira semana das oitavas da competição:, com transmissão do, e narração de André Henning e comentários de Zico e Vitor Sergio Rodrigues, e, com exclusividade, no, e narração de Jorge Iggor e comentários de Mauro Beting e Sávio. Os dois jogos da quarta-feira são às 17h45 também.





