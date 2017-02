Você está: Notícias

Revenge Body with Khloé Kardashian

Khloé Kardashian promove mudança radicais em novo reality no E!

Khloé Kardashian estreia novo reality no E! (Divulgação/E!)



"Revenge Body with Khloé Kardashian" é a nova série do E! Entertainment Television , que traz um grupo de participantes que terá a oportunidade de se reinventar de dentro para fora, com a ajuda de Khloé Kardashian e alguns dos melhores especialistas em treinamento físico e nutricional do mundo.



Os homens e as mulheres que participam do programa foram negligenciados, abandonados, e estão tentando melhorar seus relacionamentos ou enfrentando grandes desafios na vida. E Khloé, que superou seus próprios problemas de peso, está lá para ajudar! Para isso, ela vai se dedicar a conhecer as suas histórias pessoais para descobrir qual foi o gatilho que os tirou do controle e dar-lhes as ferramentas necessárias para se reconstruir. O resultado será uma viagem para a mais doce vingança que eles jamais tiveram.



Com a ajuda de treinadores de elite e estilistas do círculo íntimo de Khloé, os participantes irão trabalhar muito duro para transformar seus corpos ao longo de 12 semanas e tornarem-se uma melhor versão de si mesmos. Os resultados surpreendentes mostram uma mudança significativa em cada um, que se concluirá com um retorno chocante ao seus círculos sociais e confronto com aqueles que duvidaram da sua capacidade e persistência.



Em " Revenge Body with Khloé " vai testemunhar histórias emocionantes, como a de um homem que ganhou muito peso depois de ser abandonado por sua ex, a de um casal que ganhou muito peso durante o seu relacionamento, entre outros. Cada episódio mostrará o cotidiano de pessoas reais, que finalmente irão enfrentar fantasmas que os impedem de serem pessoas melhores e de obter um corpo que reflita isso.



