Nova temporada de "Desafio em Dose Dupla" tem episódios no Brasil

robertoscalon - Ontem, 21:34







Jeff Zausch e E.J. Snyder em "Desafio em Dose Dupla" (Divulgação/Discovery) Jeff Zausch e E.J. Snyder em "Desafio em Dose Dupla" (Divulgação/Discovery)



Jeff Zausch e E.J. Snyder retornam ao Discovery para a nova temporada de "Desafio em Dose Dupla " dessa vez provando que, cada qual a seu modo, podem dominar as paisagens mais perigosas e remotas do planeta.



A partir de terça-feira (14), a nova safra da série é composta por sete episódios de uma hora. Em cada um deles, a dupla viaja a uma localidade onde reina absoluta a natureza selvagem e inóspita, permanecendo por até uma semana. Jalapão, no Tocantins, e a mata de araucárias, no Paraná, são as duas primeiras paradas de Jeff e E.J. na temporada, que também passará pela África do Sul, Botsuana e pelos pântanos de Louisiana, nos Estados Unidos.



Consigo, eles levam apenas equipamentos básicos e o que eventualmente encontrarem em meio à jornada. O objetivo é revelar o máximo de conhecimento sobre os diferentes ecossistemas, tirando proveito daquilo que o habitat oferece para conseguir abrigo, alimento e água. Ou prosperam onde para a grande maioria das pessoas pareceria impossível e chegam à civilização, ou são resgatados.



Os dois recorrem a métodos muito diferentes. E.J. é veterano de guerra com 25 anos de serviço e hoje é instrutor de técnicas de sobrevivência para o Exército. Está acostumado a vencer intempéries à base da força física, raça e pose de durão. Ele foi o primeiro homem a completar o desafio de “Largados e Pelados” por duas vezes e participou do “Largados e Pelados: A Tribo”. Entre suas principais habilidades estão a construção de abrigos e o manejo de armas primitivas.



Jeff tem outra abordagem, não menos eficiente. Ele cresceu na região rural de Idaho, onde descobriu seu amor pela natureza. Desde criança, Jeff explora as montanhas treinando táticas de sobrevivência. Aos 20 anos, ele já havia escalado os maiores picos do Noroeste Americano. Foi nesta época que decidiu viajar para biomas diversos para encarar ambientes desafiadores, mas ainda não encontrou um local insuperável. Suas habilidades incluem montanhismo, orientação espacial e preparação de armadilhas.



