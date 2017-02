Você está: Notícias

Lendas do Templo Perdido – O Filme

Game de sucesso dos anos 90 é tema de filme na Nickelodeon

robertoscalon - Ontem, 22:16







Elenco de "Lendas do Templo Perdido – O Filme" (Divulgação/Nick) Elenco de "Lendas do Templo Perdido – O Filme" (Divulgação/Nick)



Sucesso no canal Nickelodeon nos anos 90, o programa que trazia equipes disputando um prêmio através de muitas provas divertidas vai virar filme no canal. "Lendas do Templo Perdido – O Filme" acompanha três irmãos que embarcam em uma grande aventura cheia de ação ao cair num templo antigo.



Dentro do templo, cada sala contém novos obstáculos e desafios de lógica para completar. Se eles não os solucionarem, serão selados lá dentro por toda a eternidade! A história toma vida com o poderoso Olmec, guardas malignos do templo e um guia turístico muito sabichão - Kirk Fogg.



