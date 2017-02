Você está: Notícias

Novos episódios

Março: AMC estreia nova temporada de "Into the Badlands"

robertoscalon - Ontem, 22:39







Poster promocional da nova temporada de "Into the Badlands" (Divulgação/AMC) Poster promocional da nova temporada de "Into the Badlands" (Divulgação/AMC)



Em março, AMC estreia a segunda temporada de “Into the Badlands” . A série mistura gêneros de artes marciais inspirada pela clássica fábula chinesa “Journey to the West” e aborda um grupo de aventureiros pouco comuns que embarcaram em uma jornada em busca de uma vida melhor num mundo futurista.



Numa terra controlada por barões feudais, ”Into the Badlands” acompanha um grande guerreiro e um jovem que embarcam em uma viagem através de terras perigosas em busca de sabedoria. Depois da queda das cidades e da sociedade como nós as conhecemos, os sobreviventes voltaram à vida no campo e formaram uma nova sociedade onde os mais fortes prosperam e os mais fracos sofrem.



A segunda temporada ”Into the Badlands” estreia dia 19 de março , às 22h no AMC . Em março,estreia a segunda temporada de. A série mistura gêneros de artes marciais inspirada pela clássica fábula chinesa “Journey to the West” e aborda um grupo de aventureiros pouco comuns que embarcaram em uma jornada em busca de uma vida melhor num mundo futurista.Numa terra controlada por barões feudais,acompanha um grande guerreiro e um jovem que embarcam em uma viagem através de terras perigosas em busca de sabedoria. Depois da queda das cidades e da sociedade como nós as conhecemos, os sobreviventes voltaram à vida no campo e formaram uma nova sociedade onde os mais fortes prosperam e os mais fracos sofrem.A segunda temporadaestreia dia, às 22h no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).