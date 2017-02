Você está: Notícias

Março: Novos episódios de "Brooklyn Nine-Nine" chegam ao TBS

Jake Peralta e o capitão Holt estão de volta para a quarta temporada de "Brooklyn Nine-Nine" no TBS . Protagonizada por Andy Samberg ("Saturday Night Live"), que conta a história de um grupo de detetives do 99º distrito do Brooklyn, que tem de mudar de postura com a chegada de um novo capitão. O elenco se completa com nomes como Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Chelsea Peretti, Andre Braugher, Joe Lo Truglio dentre outros.



Nesta temporada, Peralta e Holt estão se adaptando às suas novas identidades como moradores da Flórida depois de terem sido colocados no programa de proteção a testemunhas. Na Delegacia 99 do Brooklyn, um novo capitão assumiu o comando na ausência de Holt. As estrelas convidadas desta temporada são Maya Rudolph, Zooey Deschanel e Ken Marino.



A 4ª temporada de "Brooklyn Nine-Nine" estreia dia 06 de março , à meia noite no TBS .



