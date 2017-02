Você está: Notícias

Filmes do mês

Abril: Capitão América, Warcraft e Kéfera são destaques no Telecine Premium

robertoscalon - Ontem, 23:12







"Capitão América - Guerra Civil" é destaque no Telecine Premium (Divulgação/Disney) "Capitão América - Guerra Civil" é destaque no Telecine Premium (Divulgação/Disney)



O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de abril na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium , a aventura de maior bilheteria no Brasil no ano passado "Capitão América: Guerra Civil" , a adaptação do game "Warcraft: O Primeiro Encontro De Dois Mundos" , a comédia "Vizinhos 2" , o faroeste "Sete Homens e Um Destino" , além da comédia brasileira "É Fada!" .



"Capitão América: Guerra Civil" foi o filme mais assistido no Brasil em 2016. No longa, Steve Rogers (Chris Evans) é o atual líder dos Vingadores, super-grupo de heróis formado por Viúva Negra (Scarlett Johansson), Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Visão (Paul Bettany), Falcão (Anthony Mackie) e Máquina de Combate (Don Cheadle). O ataque de Ultron fez com que os políticos buscassem algum meio de controlar os super-heróis, já que seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o Capitão América em rota de colisão com Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro. A aventura estreia no dia 29 de abril , às 22h.



Baseado no game de sucesso, "Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos" (dia 1º de abril , às 22h) é um dos destaques do mês do Telecine Premium . A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam. Com Paula Patton, Ben Foster e Travis Fimmel.



Ethan Hawke, Denzel Washington, Chris Pratt e Haley Bennett estão em "Sete Homens e Um Destino" (dia 15 de abril , às 22h) . Refilmagem do clássico faroeste de 1960, que por sua vez é um remake de "Os Sete Samurais" de Akira Kurosawa. Os habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com os constantes ataques de um bando de pistoleiros. Revoltada com os saques, Emma Cullen deseja justiça e pede auxílio ao pistoleiro Sam Chisolm, que reúne um grupo especialistas para contra-atacar os bandidos.



Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne se juntam a Chloë Grace Moretz em "Vizinhos 2" (dia 08 de abril , às 22h) . Com um novo bebê a caminho, Mac e Kelly Radner decidem vender a casa e mudar-se para o subúrbio. Entretanto, uma nova fraternidade, mais estrondosa que seus antigos vizinhos, assumem a casa ao lado. Liderada por Shelby, as meninas do Kappa Nu pretendem mostrar que sabem fazer uma festa bem melhor que os meninos. A fim de que a paz na vizinhança seja restaurada e a venda de sua casa concretizada, Mac e Kelly convocam sua arma secreta: Teddy.



Estrelado pela youtuber Kéfera Buchmann e baseado no livro " Uma Fada Veio Me Visitar" da escritora Thalita Rebouças, " É Fada! " ((dia 22 de abril , às 22h) apresenta Geraldine. Uma fada que perdeu suas asas por utilizar métodos pouco convencionais em suas missões. Sua última chance para recuperá-las será a missão "Julia" (Klara Castanho). Julia foi criada somente pelo pai, com muito amor e poucos recursos. Depois de anos a mãe retorna e passa a questionar a educação de Julia. Eis que surge Geraldine para ajudá-la a vencer os preconceitos e estabelecer novas amizades. Apesar disso, Geraldine continua atrapalhada e Julia logo descobrirá que nem todas as fadas são iguais.



Saiba mais:

Março: Telecine Premium traz novos filmes de X-Men e Tartarugas Ninja

Março: Telecine estreia novo filme dos irmãos Coen, drama médico nacional e mais

Março: Telecine Cult estreia "O Conto dos Contos" e suspense brasileiro traz emas novidades de abril na. São destaques da sessão "do, a aventura de maior bilheteria no Brasil no ano passado, a adaptação do game, a comédia, o faroeste, além da comédia brasileirafoi o filme mais assistido no Brasil em 2016. No longa, Steve Rogers (Chris Evans) é o atual líder dos Vingadores, super-grupo de heróis formado por Viúva Negra (Scarlett Johansson), Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Visão (Paul Bettany), Falcão (Anthony Mackie) e Máquina de Combate (Don Cheadle). O ataque de Ultron fez com que os políticos buscassem algum meio de controlar os super-heróis, já que seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o Capitão América em rota de colisão com Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro. A aventura estreia no dia, às 22h.Baseado no game de sucesso,(dia, às 22h) é um dos destaques do mês do. A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam. Com Paula Patton, Ben Foster e Travis Fimmel.Ethan Hawke, Denzel Washington, Chris Pratt e Haley Bennett estão em(dia, às 22h) . Refilmagem do clássico faroeste de 1960, que por sua vez é um remake dede Akira Kurosawa. Os habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com os constantes ataques de um bando de pistoleiros. Revoltada com os saques, Emma Cullen deseja justiça e pede auxílio ao pistoleiro Sam Chisolm, que reúne um grupo especialistas para contra-atacar os bandidos.Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne se juntam a Chloë Grace Moretz em(dia, às 22h) . Com um novo bebê a caminho, Mac e Kelly Radner decidem vender a casa e mudar-se para o subúrbio. Entretanto, uma nova fraternidade, mais estrondosa que seus antigos vizinhos, assumem a casa ao lado. Liderada por Shelby, as meninas do Kappa Nu pretendem mostrar que sabem fazer uma festa bem melhor que os meninos. A fim de que a paz na vizinhança seja restaurada e a venda de sua casa concretizada, Mac e Kelly convocam sua arma secreta: Teddy.Estrelado pelaKéfera Buchmann e baseado no livro "da escritora Thalita Rebouças, "" ((dia, às 22h) apresenta Geraldine. Uma fada que perdeu suas asas por utilizar métodos pouco convencionais em suas missões. Sua última chance para recuperá-las será a missão "Julia" (Klara Castanho). Julia foi criada somente pelo pai, com muito amor e poucos recursos. Depois de anos a mãe retorna e passa a questionar a educação de Julia. Eis que surge Geraldine para ajudá-la a vencer os preconceitos e estabelecer novas amizades. Apesar disso, Geraldine continua atrapalhada e Julia logo descobrirá que nem todas as fadas são iguais.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).