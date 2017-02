Conexão Top: James Blunt lança Time Of Our Lives

@colunatop @topmusicascoluna colunatop@vcfaz.tv





Lucasfrade - Hoje, 18:12



Time Of Our Lives

James Blunt













Fragments

Pegasus













No Favors

Big Sean













Where's The Revolution

Depeche Mode













Believer

Imagine Dragons













You Don't Know Me

Jax Jones feat. Raye