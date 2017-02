Você está: Notícias

Amor à Venda

Rupert Everett explora o universo da prostituição no GNT

robertoscalon - Ontem, 20:17







Rupert Everett explora o universo da prostituição no GNT (Divulgação/Channel 4) Rupert Everett explora o universo da prostituição no GNT (Divulgação/Channel 4)



O canal GNT estreia neste sábado (18) a minissérie inglesa "Amor à Venda" . O ator Rupert Everett vai atrás de pessoas que conhecem de perto o mundo da prostituição, entre profissionais do sexo e clientes, para entender aqueles que compram sexo.



No primeiro episódio, o ator busca saber quem são as pessoas que vendem sexo. Desde a dona de casa que diz que ama o seu trabalho a prostitutas de ruam em Liverpool. No segundo episódio que vai ao ar em sequência, a série explora quem são as pessoas que compram sexo. De viciados em sexo ​​a um homem que se diz feliz no casamento, além de Russell Brand que relata suas experiências.



"Amor à Venda" estreia dia 18 de fevereiro , à 0h no GNT . O canalestreia neste sábado (18) a minissérie inglesa. O ator Rupert Everett vai atrás de pessoas que conhecem de perto o mundo da prostituição, entre profissionais do sexo e clientes, para entender aqueles que compram sexo.No primeiro episódio, o ator busca saber quem são as pessoas que vendem sexo. Desde a dona de casa que diz que ama o seu trabalho a prostitutas de ruam em Liverpool. No segundo episódio que vai ao ar em sequência, a série explora quem são as pessoas que compram sexo. De viciados em sexo ​​a um homem que se diz feliz no casamento, além de Russell Brand que relata suas experiências.estreia dia, à 0h no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).