Você está: Notícias

Veterinários do Futuro

Estudantes de veterinária estrelam nova série do Animal Planet

robertoscalon - Ontem, 20:27







"Veterinários do Futuro" estreia no Animal Planet (Divulgação/Animal Planet) "Veterinários do Futuro" estreia no Animal Planet (Divulgação/Animal Planet)



A partir deste sábado (18), o Animal Planet registra a rotina de seis estudantes no quarto e último ano da graduação, com a nova série "Veterinários do Futuro" . O período em que estão Melanie, Clint, Rebecca, Lindsay, Morgan e Max é crucial em suas trajetórias profissionais – é nele que os estudantes sairão das salas de aula da Universidade da Pensilvânia e passarão a atender pacientes reais em hospitais veterinários, lidando com os dramas das famílias que levam seus bichinhos ao atendimento.



Além de estar nos corredores, salas de cirurgia e de espera dos hospitais veterinários, os seis episódios de uma hora vão à casa dos estudantes, onde eles gravam os próprios depoimentos com câmeras portáteis, e os acompanha nos raros momentos de lazer – quando a clínica, inevitavelmente, surge entre assuntos banais e drinks.



Colocar em prática os conceitos vistos nos livros, equilibrando ansiedade e expectativa de ter sob sua responsabilidade as vidas dos animais atendidos é grande aprendizado para eles, que muito em breve deverão ter autonomia total no exercício da profissão. Eles trabalham na clínica durante o dia, estudam à noite e ainda precisam cuidar das questões pessoais e decidir o que farão quando a faculdade terminar.



"Veterinários do Futuro" estreia dia 18 de fevereiro , às 19h50 no Animal Planet . A partir deste sábado (18), oregistra a rotina de seis estudantes no quarto e último ano da graduação, com a nova série. O período em que estão Melanie, Clint, Rebecca, Lindsay, Morgan e Max é crucial em suas trajetórias profissionais – é nele que os estudantes sairão das salas de aula da Universidade da Pensilvânia e passarão a atender pacientes reais em hospitais veterinários, lidando com os dramas das famílias que levam seus bichinhos ao atendimento.Além de estar nos corredores, salas de cirurgia e de espera dos hospitais veterinários, os seis episódios de uma hora vão à casa dos estudantes, onde eles gravam os próprios depoimentos com câmeras portáteis, e os acompanha nos raros momentos de lazer – quando a clínica, inevitavelmente, surge entre assuntos banais e drinks.Colocar em prática os conceitos vistos nos livros, equilibrando ansiedade e expectativa de ter sob sua responsabilidade as vidas dos animais atendidos é grande aprendizado para eles, que muito em breve deverão ter autonomia total no exercício da profissão. Eles trabalham na clínica durante o dia, estudam à noite e ainda precisam cuidar das questões pessoais e decidir o que farão quando a faculdade terminar.estreia dia, às 19h50 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).