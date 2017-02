Você está: Notícias

Audiência

History celebra audiência da série nacional "Zona de Conflito"

robertoscalon - Ontem, 20:46







"Zona de Conflito" acompanha fotógrafo em cobertura de guerra (Divulgação) "Zona de Conflito" acompanha fotógrafo em cobertura de guerra (Divulgação)



O canal History comemora recordes de audiência no Brasil com a estreia da produção original "Zona de Conflito" , no último dia 04. A série aumentou o tempo de audiência média permanente do canal em 13%, entre Homens e Mulheres, de 18 a 49 anos. No horário, ocupou a primeira posição em vários targets: entre 18-34, ambos os sexos; entre Mulheres, AB, 18-24 e 18-34; e entre Mulheres, ABC, também na faixa 18-24 e 18-34.



“O History participou da produção de "Zona de Conflito" desde a ideia do projeto, pois apostou no ineditismo de sua abordagem, embora fosse um tema atual era pouco explorado na mídia. A visão do fotógrafo Gabriel Chaim expôs um lado humano dos conflitos, provocando grande apelo junto à nossa audiência e o sucesso da série”, comentou Emilio Alcalde, Gerente Geral do A+E Ole Audiovisual no Brasil.



"Zona de Conflito" mostra como é viver numa região em guerra e o que está por trás das pessoas que lutam nelas e daquelas que são obrigadas a deixarem seus lares. A série em oito episódios documenta o trabalho de Gabriel Chaim em uma viagem pelo Iraque e Síria, países afetados por guerras civis que tentam se defender do Estado Islâmico. O fotógrafo enfrenta perigos e, em meio a escombros, chega muito próximo às linhas inimigas, revelando as histórias das pessoas que vivem nessas regiões.



Em fevereiro, serão exibidos episódios inéditos de "Zona de Conflito" nos sábados, 19 e 26, às 23h35, com reapresentação às segundas-feiras, às 18 horas. O canalcomemora recordes de audiência no Brasil com a estreia da produção original, no último dia 04. A série aumentou o tempo de audiência média permanente do canal em 13%, entre Homens e Mulheres, de 18 a 49 anos. No horário, ocupou a primeira posição em vários targets: entre 18-34, ambos os sexos; entre Mulheres, AB, 18-24 e 18-34; e entre Mulheres, ABC, também na faixa 18-24 e 18-34.comentou Emilio Alcalde, Gerente Geral do A+E Ole Audiovisual no Brasil.mostra como é viver numa região em guerra e o que está por trás das pessoas que lutam nelas e daquelas que são obrigadas a deixarem seus lares. A série em oito episódios documenta o trabalho de Gabriel Chaim em uma viagem pelo Iraque e Síria, países afetados por guerras civis que tentam se defender do Estado Islâmico. O fotógrafo enfrenta perigos e, em meio a escombros, chega muito próximo às linhas inimigas, revelando as histórias das pessoas que vivem nessas regiões.Em fevereiro, serão exibidos episódios inéditos denos sábados, 19 e 26, às 23h35, com reapresentação às segundas-feiras, às 18 horas.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).