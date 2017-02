Você está: Notícias

Em férias, Otaviano Costa é substituído por Sophia Abrahão no "Vídeo Show"

Sophia Abrahão cobre férias de Otaviano Costa no 'Vídeo Show'



A partir da próxima segunda-feira (20), Sophia Abrahão vai substituir Otaviano Costa na bancada do ‘Vídeo Show’ . A atriz cobre as férias do apresentador, que retorna no dia 13 de março, ao lado de Joaquim Lopes.



“Estou muito, muito, muito feliz. Espero que eu consiga estar à altura do programa e dos apresentadores que eu adoro e admiro tanto. Estou ansiosa para começar. Prometo estar à vontade, apesar do nervosismo. Vai dar tudo certo, vai ser lindo!” , diz Sophia.



