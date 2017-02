Você está: FabioTV

TV Cultura acerta com "Novela – 65 anos de emoções"

Olá, internautas



Muitas vezes, o telespectador é tragado pelo túnel do tempo. Lembra daquela novela? Novelão, né....E aquela outra? Nem fala... Saudosismo puro. E isso é realçado quando a TV Globo enfrenta uma safra ruins de novelas, como ocorre atualmente com Sol Nascente, Rock Story e A Lei do Amor. O VIVA traz de voltas obras preciosas, como “Pai Herói” que envergonha os atuais autores. Janete Clair é mestra.



A TV Cultura embarcou neste clima com a série “Novela – 65 anos de emoções”. A emissora da Fundação Padre Anchieta exibiu recentemente a produção. Para quem ainda não assistiu, encontra-se disponível no YouTube. A apresentação é do competente Atilio Bari.



O documentário relembrou ícones da teledramaturgia brasileira, como a importância de “Selva de Pedra” que atingiu 100% dos telespectadores ligados na época em 1972. “Novela – 65 anos de emoções” não ficou apenas nas obras da TV Globo, mas relembrou os sucessos da TV Manchete, como Pantanal, Xica da Silva e Dona Beija. Tupi ganhou espaço.



E também o SBT (de grande categoria artística, conforme ressaltado pelo apresentador), como a inesquecível Éramos Seis, Os Ossos do Barão e As Pupilas do Senhor Reitor, até as atuais Carrossel e Chiquititas. E ainda destacaram a Band com Fernanda Montenegro em Cara a Cara. É realmente um achado. E também Dercy Gonçalves em Cavalo Amarelo na emissora da família Saad. E não esquecer Os Imigrantes.



E não poderia faltar a Record com a “ampliação do mercado de trabalho”. Destaque para Tiago Santiago com “A Escrava Isaura”, “Prova de Amor” e “Os Mutantes”. “Vidas Opostas” foi classificada como uma das melhores novelas da história. Lauro Cesar Muniz com a ótima “Poder Paralelo”. “Os Dez Mandamentos” não poderia ficar de fora. Evidentemente. Vivian de Oliveira recebeu ótimo destaque nesta série da Cultura.



Os autores, como Janete Clair, Ivani Ribeiro, Benedito Ruy Barbosa, Cassiano Gabus Mendes, Silvio de Abreu, entre tantos outros, ganharam amplo destaque. Com a trajetória dos principais da TV Globo. A produção ainda destacou os diretores. Listou dezenas destes profissionais, inclusive Carlos Zara. O receio é esquecer algum nome. Arquivos de entrevistas dos já falecidos também recheavam os episódios.



O primeiro beijo entre dois homens ocorreu lá atrás, de acordo com a série. Lima Duarte e Claudio Marzo protagonizaram o momento na TV de Vanguarda. E também o primeiro beijo entre duas mulheres com Vida Alves e Geórgia Gomide.



A produção ressaltou a influência das telenovelas na sociedade brasileira. Política. Combate ao preconceito. Racial e sexual. Moda. Gírias. Exportação das novelas brasileiras, com a lendária Escrava Isaura.



E as estrelas dos primórdios e os atuais. Tarcisio Meira. Gloria Menezes. Francisco Cuoco. Betty Faria. Tony Ramos. Antonio Fagundes. Eva Todor. Eva Wilma. Regina Duarte. Susana Vieira. Rosamaria Murtinho. Tonia Carrero. Com Alexandre Nero, Marina Ruy Barbosa, Isabelle Drummond....



E por fim, a série destacou o atual momento com as novas tecnologias. Tablets. Celular. TV em alta definição. Computação gráfica. A paixão pela teledramaturgia permeia esses novos meios.



É uma produção espetacular dividida em oito capítulos de meia hora. Apenas pincelei aqui alguns pontos importantes. “Novela – 65 anos de emoções” torna-se obrigatório para todos aqueles que são fascinados pelas telenovelas. Procurem no YouTube.



