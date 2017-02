Você está: Notícias

Canal OFF encerra temporada de seis séries inéditas

Canal OFF encerra temporada de seis séries inéditas (Divulgação)

A semana de 20 a 24 de fevereiro é marcada pelo fim de muitas aventuras no canal OFF . As séries inéditas “Filhos do Havaí”, “4XSK8”, “Partiu Skate!”, “Monumentos da Natureza”, “Downwind na África” e “Missão Antártida” encerram temporada na TV. No OFF Play, plataforma VOD do canal, todos os episódios de cada uma das séries estão disponíveis aos assinantes para assistirem quando e onde quiserem.



Na segunda, 20 de fevereiro, às 21h30, vai ao ar o último episódio de “ Filhos do Havaí ”. Em sua última aventura juntos, os meninos aproveitam oswell com ondas grandes para participarem do campeonato e lembrarem de suas melhores aventuras e aprendizados. “Filhos do Havaí” retratou em 13 episódios as experiências da primeira geração de filhos de brasileiros nascidos e criados no arquipélago havaiano.



Na terça, 21 de fevereiro, às 21h30, no último episódio da temporada de “ 4XSK8 ” (Quatro Vezes Skate) acontece a final do Campeonato Mundial de Skateparks. Pedro Barros e Murilo Peres representam o Brasil na etapa que consagrou o Campeão Mundial de Skateparks de 2016, em Malmo, Suécia. Felipe Foguinho e Vi Kakinho, mesmo machucados, participam deste momento.

Protagonizada por Pedro Barros, um dos maiores nomes do skate brasileiro, a série “4xSK8” mostrou os bastidores da modalidade, incluindo viagens, campeonatos e sessões exclusivas. Composto por 13 episódios, o programa mostrou ainda outros atletas de peso, como Felipe Caltabiano, o "Foguinho", Murilo Peres e Vi Kakinho.



Na quarta, 22 de fevereiro, às 21h, o OFF exibe o encerramento de “ Partiu Skate! ”. O último episódio da temporada traz Dora Varella, Isadora Rodrigues Pacheco e Yndiara Asp encontrando o skatista brasileiro old school Paulo Bassi, na Belvedere Skatepark, uma pista de concreto com área de street e bowl aonde tudo se conecta. Paulo apresenta às meninas um famoso ditch, um lugar com grandes transições de concreto que serve para acumular água da chuva e muitos skatistas andam por lá.



Em seguida, às 21h30, a viagem de Mariana Goldfarb e Yasmin Volpato pela Austrália e Nova Zelândia, em “ Monumentos da Natureza ”, chega ao fim. Em Ruataniwha Inlet, Nova Zelândia, Mariana coloca o SUP na água e faz um passeio deslumbrante. Ela e Yasmin seguem para Farewell Spit, conhecendo a belíssima baía e suas dunas. Lá elas relembram o caminho que as levou até ali e todas as belezas naturais que encontraram. No final do dia, conhecem um grupo de Maoris que explicam o significado espiritual de Farewell Spit.



Ainda na quarta, às 22h, após mais de 30 dias de travessia entre Moçambique e Tanzânia, o grupo de “ Downwind na África ” se despede da aventura na Ilha de Zanzibar. A ilha, que mistura as culturas europeia, africana e árabe é o paraíso do kitesurf e fecha com chave de ouro a temporada. Em “Downwind na África”, os kitesurfistas André Penna, Carla Lima, Carlo Macchiarullo e Cedric Schmidt embarcaram para a costa leste do continente africano para uma experiência única: percorrer de kitesurfe o trecho entre Moçambique e Tanzânia.



