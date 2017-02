Você está: Notícias

Globo Play terá Carnaval ao vivo (Divulgação) Globo Play terá Carnaval ao vivo (Divulgação)

A diversidade do carnaval brasileiro, marca registrada da vinheta do Carnaval Globeleza 2017 , estará representada também no Globo Play .



Pela plataforma, o público de todo o Brasil poderá assistir, gratuitamente, à transmissão ao vivo da festa no Rio, em São Paulo, em Recife e em Salvador. Essa é a primeira vez que a Globo terá quatro sinais ao vivo simultâneos transmitidos pela plataforma. Quem perder os desfiles das Escolas de Samba também poderá acompanhar depois. As íntegras das apresentações do Grupo Especial e da série A do Rio, e do Grupo Especial de São Paulo serão disponibilizadas. O público também poderá assistir a trechos dos eventos das duas cidades, além de Salvador e de Recife.



A novidade será apresentada, na programação da Globo por meio de uma campanha em que o destaque é a maneira como o carnaval Globeleza é multicultural e multiplataforma, podendo ser acompanhado em diferentes dispositivos quando e onde as pessoas quiserem.



