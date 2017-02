Você está: Notícias

Degustação

Canais HBO MAX ficam disponíveis para clientes SKY Pré-Pago

Vcfaz.tv - Ontem, 16:07







Canais HBO MAX ficam disponíveis para clientes SKY Pré-Pago (Divulgação) Canais HBO MAX ficam disponíveis para clientes SKY Pré-Pago (Divulgação)

A operadora de multisserviços SKY irá disponibilizar entre 17 e 20 de fevereiro os 10 canais HBO MAX .



Os canais HBO, HBO 2, HBO Plus, HBO Plus*E, HBO Family, HBO Signature, MAX UP, MAX, MAX PRIME e MAX PRIME*E estarão disponíveis para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.



No destaque da programação está a estreia da série Big Little Lies no dia 19 de fevereiro, na HBO (canal 71 da operadora). Estrelada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley e Alexander Skarsgård, a série baseada no best-seller homônimo de Liane Moriarty é um drama subversivo e sombriamente cômico que conta a história de três mães de crianças do ensino fundamental cujas vidas aparentemente perfeitas desmoronam, envolvendo um assassinato. Os episódios serão exibidos aos domingos, sempre às 23h.



Ainda na HBO, os clientes ainda poderão assistir a última temporada de Girls , com exibição do segundo episódio, no dia 19, que com o fim do horário de verão será exibido à meia-noite. E ainda do dia 19 para o dia 20, à 0h30, estreia Crashing, a nova série original do canal. Criada e protagonizada por Pete Holmes, ela se baseia nas experiências pessoais de Holmes como comediante em Nova York, mostrando os bastidores do mundo imprevisível da comédia stand-up. A operadora de multisserviçosirá disponibilizar entre 17 e 20 de fevereiro os 10 canaisOs canais HBO, HBO 2, HBO Plus, HBO Plus*E, HBO Family, HBO Signature, MAX UP, MAX, MAX PRIME e MAX PRIME*E estarão disponíveis para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.No destaque da programação está a estreia da sérieno dia 19 de fevereiro, na HBO (canal 71 da operadora). Estrelada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley e Alexander Skarsgård, a série baseada no best-seller homônimo de Liane Moriarty é um drama subversivo e sombriamente cômico que conta a história de três mães de crianças do ensino fundamental cujas vidas aparentemente perfeitas desmoronam, envolvendo um assassinato. Os episódios serão exibidos aos domingos, sempre às 23h.Ainda na HBO, os clientes ainda poderão assistir a última temporada de, com exibição do segundo episódio, no dia 19, que com o fim do horário de verão será exibido à meia-noite. E ainda do dia 19 para o dia 20, à 0h30, estreia Crashing, a nova série original do canal. Criada e protagonizada por Pete Holmes, ela se baseia nas experiências pessoais de Holmes como comediante em Nova York, mostrando os bastidores do mundo imprevisível da comédia stand-up.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).