Produções concorrentes ao Oscar 2017 estreiam no Now

Produções concorrentes ao Oscar 2017 estreiam no Now

No mês que acontece o Oscar 2017 , o NOW traz para os amantes da sétima arte alguns dos principais indicados a maior premiação do cinema mundial. A Chegada , que disputa a estatueta de ouro em oito categorias e Trolls , que tem a música Can’t Stop the Feeling, sucesso do cantor Justin Timberlake, concorrendo à Melhor Canção são algumas novidades da plataforma



O filme Dr. Estranho , que concorre à Efeitos Visuais, também está entre os lançamentos de fevereiro no NOW. Para os assinantes dos canais Telecine, o especial Oscar 2017 traz Mogli: O Menino Lobo; 13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi; e Zootopia.



Todos os indicados estão reunidos em Cinema > Oscar 2017. Os NETs podem assistir aos conteúdos do NOW quando, onde e quantas vezes quiserem pelo canal 1 da NET HDTV. Clientes NET e Claro HDTV também podem curtir em múltiplas plataformas pelo aplicativo para tablets e smartphones ou no site



Abaixo, a lista dos filmes indicados ao Oscar 2017 que chegam ao NOW em fevereiro.



A Chegada

Indicações: Melhor Filme; Direção; Roteiro Adaptado; Fotografia; Edição; Design de Produção; Edição de Som; e Mixagem de Som



Trolls

Indicação: Canção Original com “Can’t Stop the Feeling”



Dr. Estranho

Indicação: Efeitos Visuais



O Apartamento

Indicação: Filme Estrangeiro



Sully: O Heróis do Rei Hudson

Indicação: Edição de Som



Elle

Indicação: Melhor Atriz com Isabelle Huppert



13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

Indicação: Mixagem de Som



Florence: Quem é Essa Mulher?

Indicações: Figurino e Melhor Atriz com Merryl Streep



Mogli – O Menino Lobo

Indicação: Efeitos Visuais



Ave César

Indicação: Direção de Arte



Fogo No Mar

Indicação: Documentário



Star Trek

Indicação: Maquiagem



Esquadrão Suicida

Indicação: Maquiagem



Kubo e as Cordas Mágicas

Indicações: Animação e Efeitos Visuais



Zootopia – Essa Cidade é o Bicho

