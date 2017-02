Você está: Notícias

Discovery estreia a série Resgate no Everest

Para salvar vidas, os protagonistas de Resgate no Everest arriscam as suas próprias vasculhando uma das regiões mais perigosas e instáveis do planeta em busca de pessoas em apuros.



A partir de quarta-feira, 22 de fevereiro, às 23h10, o canal Discovery coloca o telespectador no centro da ação durante missões reais de resgate assumidas por seis pilotos especializados em busca e salvamento com a estreia Resgate no Everest . Em seis episódios de uma hora, a série apresenta os dramas da profissão que consiste, por definição, no desfio aos limites: das aeronaves, dos recursos, da altitude e da fisiologia humana.



O trabalho de Siddartha, Jason, Lorenz, Surendra, Ryan e Ananda é sobrevoar o entorno do Everest, onde o ar é rarefeito e as condições climáticas dificultosas, atendendo a chamados de emergência. O objetivo é encontrar alpinistas, guias ou moradores de comunidades isoladas que precisam de atendimento de urgência. Durante os salvamentos, os próprios pilotos estão sujeitos a imensos riscos, da hipotermia a acidentes com as aeronaves; poucos deles previsíveis.



