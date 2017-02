Você está: Notícias

Oi TV tem sinal aberto dos canais HBO Max

Oi TV tem sinal aberto dos canais HBO Max

A operadora de multisserviços Oi TV abrirá os canais HBO , HBO2 , HBO Plus , HBO Plus*e , HBO Family , HBO Signature , Max , MaxPrime , MaxPrime*e e Max Up para todos os seus clientes a partir das 19h desta sexta-feira (17/02) até domingo (19/02). A abertura será marcada pela estreia das séries “ Big Little Lies ” e “ Crashing ”.



A aguardada serie “ Big Little Lies ” estreia no Brasil, simultaneamente com os EUA, às 23h do dia 19. Na trama, baseada no best-seller homônimo de Liane Moriarty, a aparente vida perfeita de três mães começa a desmoronar e segredos são revelados. Reese Whiterspoon vive Madeline, uma mulher cheia de energia e boas intenções, mas sua compulsão para que as coisas aconteçam da maneira correta tem consequências não intencionais. Nicole Kidman interpreta Celeste, uma mulher de indiscutível beleza que aparenta ter tudo: filhos gêmeos, saúde e um marido perfeito. Shailene Woodley é Jane, uma mãe solteira com passado misterioso, recém-chegada em Monterey e não inserida na complicada dinâmica hierárquica da escola onde seu filho estuda. Dirigida por Jean-Marc Vallée, a série conta também com Alexander Skarsgard, Laura Dern, Adam Scott, Zoe Kravitz, James Tupper e Jeffrey Nordling no elenco.



Já a estreia da nova série de comédia " Crashing ", será às 0h30 do dia 19 para 20 de fevereiro. Inspirada na vida e estrelada por Holmes, a história acompanha a vida de um comediante de stand-up de Nova Iorque que, ao descobrir a infidelidade de sua esposa Jess (Lauren Lapkus), começa a reavaliar sua vida e sua carreira.





