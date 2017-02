Você está: Notícias

Chicago Justice

Abril: Franquia "One Chicago" chega aos tribunais em nova série do canal Universal

Elenco de "Chicago Justice" (Divulgação/Universal)



Após "Chicago Fire", "Chicago P.D." e "Chicago Med" , a franquia One Chicago mostrará os dramas e desafios dos procurados, promotores e investigadores que trabalham nos tribunais de Chicago na nova série "Chicago Justice" no canal Universal .



A série irá focar nos dramas e desafios enfrentados pelos promotores, advogados e investigadores que trabalham no judiciário e político de Chicago dentre eles o procurador do estado Mark Jefferies (Carl Weathers), o procurador Peter Stone (Philip Winchester), a assistente Anna Valdez (Monica Barbaro) e a investigadora Laura Nagel (Joelle Carter). O elenco fixo da série ainda contará com a presença do ilustre Jon Seda, o interprete do detetive Antonio Dawson de "Chicago P.D" . O personagem vai receber a oferta de emprego para liderar o time de investigadores da procuradoria e irá deixar a Unidade de Inteligência.



