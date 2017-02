Você está: Notícias

Abril: Canal Warner traz novas temporadas das séries "Blindspot" e "The 100"

Em abril, o canal Warner estreia novas temporadas de duas de suas séries: "Blindspot" e "The 100" . "Blindspot" traz o agente do FBI Kurt Weller (Sullivan Stapleton) que acaba se envolvendo sem querer em uma trama complexa. Uma mulher nua e com amnésia (Jaimie Alexander) surge em plena Times Square, com o corpo todo coberto por tatuagens enigmáticas; em uma delas, está escrito o nome de Weller. A partir deste momento, ele e o FBI começam a seguir o roteiro descrito pelas tatuagens no corpo da moça para descobrir pistas sobre sua verdadeira identidade. Na estreia da temporada, Jane foge da custódia da CIA e é recapturada pela equipe, que a convence a se tornar uma agente tripla dentro da sua antiga organização. Weller se empenha para manter todos unidos, sob a pressão cada vez maior com a chegada inesperada de Nas Kamal (Archie Panjabi) como colíder.



Já "The 100" se passa quando uma guerra nuclear destruiu a civilização e o planeta Terra, os únicos sobreviventes foram 400 pessoas que estavam em estações espaciais em órbita. Para garantir o futuro, um grupo de cem jovens é enviado à superfície da Terra para descobrir se ela está habitável. Com a sobrevivência da raça humana em suas mãos, estes jovens precisam superar suas diferenças e unir forças para cruzar juntos o seu caminho. Na estreia da quarta temporada, Clarke e seus amigos tentam descobrir como agir quando o destino do mundo é revelado.



A 2ª temporada de " Blindspot" estreia dia 04 de abril , à 0h30 e a 4ª temporada de "The 100" estreia dia 27 de abril , às 21h40 no canal Warner .



