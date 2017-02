Abril: "Psi" chega à terceira temporada na HBO

Nova temporada

Em abril, a HBO estreia a terceira temporada da série brasileira "Psi" . O drama acompanha o psicanalista, psicólogo e psiquiatra, Carlo Antonini (Emílio de Mello) que atende na cidade de São Paulo. Não bastasse uma ex-mulher, um filho e dois enteados, ele ainda se presta a investigar por conta própria, nas horas vagas, crimes e casos complexos da capital paulista.



A terceira temporada terá um formato diferente das anteriores – serão cinco histórias contadas em dez episódios e a ameaça de uma grave doença abala o psicanalista Carlo Antonini. Já no primeiro, o psicanalista enfrenta um diagnóstico difícil e despertará no personagem perguntas existenciais, algumas memórias aparecerão como lembranças e até mesmo fantasias sobre seu passado irão atormentá-lo. Dentre as participações da nova temporada está da portuguesa Maria de Medeiros.



A 3ª temporada de "Psi" estreia dia 09 de abril , às 21h na HBO .



