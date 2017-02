Naftalina (1994): Toni Braxton com Breathe Again foi a mais tocada

Lucasfrade - 19 Fev 2017



1. Breathe Again

2. I'll Make Love To You

3. The Sign

4. Linger

5. Eu Só Penso em Você

6. Hero

7. Cartão Postal

8. Essa Tal Liberdade

9. I Swear

10. Without You

11. Onde Você Mora

12. Música de Rua

13. Solidão Que Nada

14. All I Wanna Do

15. Eu e Ela

Grupo Raça