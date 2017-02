Você está: Notícias

Emilly, Manoel e Vivan enfrentam paredão triplo no Big Brother Brasil 17

Emilly, Manoel e Vivan enfrentam paredão triplo no Big Brother Brasil 17 (Divulgação)

Um novo paredão triplo foi formado na noite deste domingo, dia 20 de fevereiro, na casa do Big Brother Brasil 17 .



O líder Pedro indicou o gêmeo Manoel ao paredão.



Já a casa mandou as participantes Emilly e Vivian para a disputa. A primeira recebeu 6 votos da casa e a segunda 3.



