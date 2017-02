Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de O que a vida me roubou (20 a 25/2)

Vcfaz.tv - 20 Fev 2017 - 12:18







Segunda-feira



Na fazenda Almonte, Alessandro faz amor com Montserrat. Ela diz que ele não é o primeiro homem em sua vida e que o odeia. Alessandro se sente decepcionado e sai do quarto. Esmeralda chega a sua casa para informar a José Luis e Renato o paradeiro de Monserrat. José Luis e Renato se dirigem a Michoacán. Renato comenta com José Luis que descobriu que foi Esmeralda quem inventou todas as coisas que diziam dele. Renato e José Luis se preocupam ao ver que a Marinha está revisando a documentação de todos que passam pelo local. Eles despistam os agentes. Mais a frente eles saltam com o carro e ele explode. Os agentes chamam o capitão Robledo para informar lhe que o carro de Renato e José Luis sofreu um acidente no qual ambos morreram. Renato e José Luis estão no bosque, escondidos, esperando que a Marinha os dê por mortos para que eles possam procurar Montserrat sem serem perseguidos. Pedro é informado que Alvarez e Renato estão mortos e se zanga. Nadia se preocupa. Alessandro visita Padre Anselmo para dizer lhe que José Luis está morto e que não dirá nada a Montserrat. Rosário bate à porta e Padre Anselmo, ao vê-la, se surpreende. Rosário lhe explica que esteve na cadeia, pois Benjamin a acusou de assassinato, e quando saiu quis ir atrás de seu filho. O Padre Anselmo informa que Benjamin morreu alguns meses atrás, e seu único herdeiro foi Alessandro. Na fazenda Almonte, com a ajuda de Joventino, Montserrat tenta escapar, mas Alessandro a surpreende. Joventino diz que estava tentando deter Montserrat e Alessandro a pede que se comporte como a senhora da casa. Maria pergunta a Alessandro quando terá que desocupar a casa de capataz, já que seu tio lhe disse que contratará outro. Alessandro convida Maria para morar na casa grande e pede que não se incomode com Montserrat. Maria se frustra novamente por Alessandro ter se casado com Montserrat. Ela se surpreende quando percebe que Alessandro dormirá em outro quarto, e não junto a Montserrat.



Terça-feira



Na fazenda Almonte, Maria e Joventino se encontram na cozinha. Feliz, ela comenta que Alessandro não ama Montserrat. Joventino responde que Alessandro a ama e não pensa em deixá-la nunca, mas se Maria fosse mais atrevida e abusada poderia fazê-lo se apaixonar por ela. Alessandro leva Montserrat para conhecer a comunidade. Antes, busca Padre Anselmo, mas não o encontra. Rosário se emociona ao ver Alessandro. Montserrat pede a Alessandro que construa um centro de saúde e uma escola na comunidade. Ele aceita. No bosque, José Luis e Renato tem fome e conseguem trabalho em uma granja. O dono precisa levar um carregamento a Michoacán e eles se oferecem para levar a mercadoria a seu destino. Chegando ao destino, eles entregam a mercadoria e começam a investigar no povoado sobre o paradeiro de Alessandro Almonte. Na fazenda Almonte, Maria se muda para a casa grande. Montserrat se zanga. Maria diz que faz uns meses que Alessandro era um peão, mais pobre que ela, vivia em uma cabana e foi parido após uma violação, sendo filho ilegítimo. Montserrat se surpreende. Maria propõe ajudá-la a escapar desde que ela não diga nada a Alessandro. Padre Anselmo chega na hora do almoço e pede a Alessandro e Montserrat que deem trabalho a Rosário, já que ela não tem dinheiro. Montserrat aceita que ela viva na casa grande. Alessandro diz ao Padre Anselmo que Maria se mudou com eles e Montserrat se zangou. O padre faz Alessandro ver que agiu mal. Maria diz a Joventino que ajudará Montserrat a escapar. Seu tio propõe que seria melhor se desfazer dela, já que Alessandro a buscaria até encontrá-la. Maria diz pra ele fazer o que quiser com Montserrat, desde que ela desapareça.



Quarta-feira



Em um restaurante, José Luis e Renato estão cansados e desesperados por encontrar Montserrat. Renato diz a José Luis que Graciela mentiu sobre o paradeiro de Montserrat. José Luis pede que regressem a Água Azul com Esmeralda para averiguar algo com Demétrio. Em Água Azul, Demétrio presenteia Esmeralda com um bracelete, dizendo estar disposto a apresentá-la à família como sua namorada. Josefina os vê e Esmeralda diz ser a namorada de Demétrio. Josefina sai correndo e Demétrio a segue e a pede que sejam namorados. Esmeralda se decepciona. Na fazenda Almonte, Maria diz a Montserrat que de noite, quando todos estiverem dormindo, ela deixará uma égua já com a cela e um homem de sua confiança estará à espera para levá-la a Água Azul. Chega à noite, Maria vê Montserrat no cavalo e pede que ela vá para deixar o caminho livre para ela e Alessandro. Joventino ainda tem intenções de fazer Montserrat sua e depois matá-la. Maria avisa que Montserrat foi embora. Joventino se dispõe a sair quando Alessandro grita que montem em seus cavalos e partam atrás da moça. Dominga e Rosário se alarmam, mas Maria, zangada, os ordena que voltem para seus quartos. Joventino chega a uma cabana e, ao ver Montserrat, a acaricia. Assustada, ela chora. Neste momento chega Alessandro e a carrega de volta para a fazenda. Em seu quarto, Montserrat grita que o odeia. Montserrat diz que ama José Luis. Alessandro responde que ele está morto. Montserrat chora desconsolada. Em Água Azul, Adolfo ri de Demétrio, já que ele é namorado de Josefina. Demétrio propõe que consiga um falso juiz e padre para que os “case” e assim ele possa usufruir do dinheiro da futura esposa. Na residência Mendonça, Demétrio pede a Graciela que fale com Josefina para se afastar dele, já que a mulher não o agrada. José Luis e Renato chegam e Esmeralda diz que falou com Demétrio e já sabe que Monserrat vive a três horas de Água Azul. Victor diz a Alessandro que já enviou um capataz, chamado Antonio, para ajudá-lo na fazenda. Joventino, zangado, manda seus homens para matá-lo. José Luis e Renato estão caminhando quando escutam disparos. Eles encontram o corpo de Antonio, já sem vida. Imediatamente, José Luis decide fazer-se passar pelo falecido para entrar na fazenda Almonte.



Quinta-feira



No bosque, José Luis e Renato encontram o corpo de Antonio e pegam seus documentos, partindo em seguida. Em outro lugar do bosque, Joventino paga alguns homens para que se desfaçam de uma caminhonete. Padre Anselmo pede a Alessandro que arrume as coisas com Monserrat, já que entre eles existe um mal entendido. Alessandro promete falar com ela, apesar de sua tentativa de fugir. Rosário pede ao padre Anselmo que não diga a Alessandro que é seu filho, já que é mais que suficiente vê-lo diariamente. José Luis e Renato chegam à fazenda Almonte e se apresentam a Alessandro. Maria os leva a casa do capataz, entrega livros de contabilidade e os coloca as ordens de Rosário. Alessandro entra no quarto de Montserrat para explicar-lhe que ele quis comprá-la sem se apaixonar por ela. Monserrat começa a recordar de tudo e acusa Alessandro de tê-la separado de Jose Luis. Alessandro se explica e grita que a ama e jamais seria capaz de fazer algo tão baixo. Rosário pede que Monserrat saia para tomar sol, mas ela responde que não, pois não gosta de viver ali. Joventino, surpreso, visita a casa do capataz, já que não pode crer que ele tenha chegado com vida. José Luis e Renato o encaram e pedem que ele se mantenha a margem da situação. Na igreja de Água Azul, Graciela pede a Josefina que se afaste de seu filho, já que é muito feia. Adolfo visita Josefina em sua mansão e lhe propõe que se case em segredo com Demétrio, para que estejam juntos para sempre. Ela se emociona.



Sexta-feira



Na fazenda Almonte, Joventino está furioso, pois pensa que não mataram o capataz como ele queria. Montserrat liga para seu pai e diz que sente muito sua falta. Alessandro, zangado, pede que ela não use o telefone se ele não estiver. No quarto de Alessandro, Rosário pede a Montserrat que se arrume para o jantar e que demonstre a Maria quem é a senhora da casa. Em seu quarto, Maria se arruma para o jantar e Dominga caçoa dela, pois está tentando copiar Montserrat. Montserrat e Alessandro se encontram na sala quando entra José Luis e os cumprimenta. Montserrat, ao ouvir a voz do amado, se vira para vê-lo e desmaia. Alessandro tenta fazê-la reagir e José Luis se despede, mortificado. Na casa do capataz, Renato pergunta a José Luis como foi e ele responde que Montserrat desmaiou ao vê-lo. Em seu quarto, Montserrat está preocupada e desesperada com a presença de José Luis. Rosário a leva um chá e lhe fala do novo capataz. Montserrat vê José Luis e pede que ele deixe a fazenda, já que agora é esposa de Alessandro. José Luis pede que ela vá embora com ele, e que Alessandro não importa, pois eles se amam. Renato liga para Esmeralda para dizer lhe que já estão na fazenda Almonte. Na residência Almonte, Lauro fala com Graciela que conversou com Montserrat e que gostaria de conhecer a fazenda de Alessandro. Graciela se lembra que as pessoas da fazenda a conhecem e diz que jamais voltará a pisar naquele lugar. Demétrio agradece Graciela por ter falado com Josefina, já que ela o incomodava muito. Em sua residência, Josefina está chorando. Demétrio a beija e diz que a ama. Josefina propõe que eles se casem às escondidas e ele aceita. Na fazenda Almonte, Alessandro faz amor com Montserrat. Ela diz que ele não é o primeiro homem em sua vida e que o odeia. Alessandro se sente decepcionado e sai do quarto. Esmeralda chega a sua casa para informar a José Luis e Renato o paradeiro de Monserrat. José Luis e Renato se dirigem a Michoacán. Renato comenta com José Luis que descobriu que foi Esmeralda quem inventou todas as coisas que diziam dele. Renato e José Luis se preocupam ao ver que a Marinha está revisando a documentação de todos que passam pelo local. Eles despistam os agentes. Mais a frente eles saltam com o carro e ele explode. Os agentes chamam o capitão Robledo para informar lhe que o carro de Renato e José Luis sofreu um acidente no qual ambos morreram. Renato e José Luis estão no bosque, escondidos, esperando que a Marinha os dê por mortos para que eles possam procurar Montserrat sem serem perseguidos. Pedro é informado que Alvarez e Renato estão mortos e se zanga. Nadia se preocupa. Alessandro visita Padre Anselmo para dizer lhe que José Luis está morto e que não dirá nada a Montserrat. Rosário bate à porta e Padre Anselmo, ao vê-la, se surpreende. Rosário lhe explica que esteve na cadeia, pois Benjamin a acusou de assassinato, e quando saiu quis ir atrás de seu filho. O Padre Anselmo informa que Benjamin morreu alguns meses atrás, e seu único herdeiro foi Alessandro. Na fazenda Almonte, com a ajuda de Joventino, Montserrat tenta escapar, mas Alessandro a surpreende. Joventino diz que estava tentando deter Montserrat e Alessandro a pede que se comporte como a senhora da casa. Maria pergunta a Alessandro quando terá que desocupar a casa de capataz, já que seu tio lhe disse que contratará outro. Alessandro convida Maria para morar na casa grande e pede que não se incomode com Montserrat. Maria se frustra novamente por Alessandro ter se casado com Montserrat. Ela se surpreende quando percebe que Alessandro dormirá em outro quarto, e não junto a Montserrat.Na fazenda Almonte, Maria e Joventino se encontram na cozinha. Feliz, ela comenta que Alessandro não ama Montserrat. Joventino responde que Alessandro a ama e não pensa em deixá-la nunca, mas se Maria fosse mais atrevida e abusada poderia fazê-lo se apaixonar por ela. Alessandro leva Montserrat para conhecer a comunidade. Antes, busca Padre Anselmo, mas não o encontra. Rosário se emociona ao ver Alessandro. Montserrat pede a Alessandro que construa um centro de saúde e uma escola na comunidade. Ele aceita. No bosque, José Luis e Renato tem fome e conseguem trabalho em uma granja. O dono precisa levar um carregamento a Michoacán e eles se oferecem para levar a mercadoria a seu destino. Chegando ao destino, eles entregam a mercadoria e começam a investigar no povoado sobre o paradeiro de Alessandro Almonte. Na fazenda Almonte, Maria se muda para a casa grande. Montserrat se zanga. Maria diz que faz uns meses que Alessandro era um peão, mais pobre que ela, vivia em uma cabana e foi parido após uma violação, sendo filho ilegítimo. Montserrat se surpreende. Maria propõe ajudá-la a escapar desde que ela não diga nada a Alessandro. Padre Anselmo chega na hora do almoço e pede a Alessandro e Montserrat que deem trabalho a Rosário, já que ela não tem dinheiro. Montserrat aceita que ela viva na casa grande. Alessandro diz ao Padre Anselmo que Maria se mudou com eles e Montserrat se zangou. O padre faz Alessandro ver que agiu mal. Maria diz a Joventino que ajudará Montserrat a escapar. Seu tio propõe que seria melhor se desfazer dela, já que Alessandro a buscaria até encontrá-la. Maria diz pra ele fazer o que quiser com Montserrat, desde que ela desapareça.Em um restaurante, José Luis e Renato estão cansados e desesperados por encontrar Montserrat. Renato diz a José Luis que Graciela mentiu sobre o paradeiro de Montserrat. José Luis pede que regressem a Água Azul com Esmeralda para averiguar algo com Demétrio. Em Água Azul, Demétrio presenteia Esmeralda com um bracelete, dizendo estar disposto a apresentá-la à família como sua namorada. Josefina os vê e Esmeralda diz ser a namorada de Demétrio. Josefina sai correndo e Demétrio a segue e a pede que sejam namorados. Esmeralda se decepciona. Na fazenda Almonte, Maria diz a Montserrat que de noite, quando todos estiverem dormindo, ela deixará uma égua já com a cela e um homem de sua confiança estará à espera para levá-la a Água Azul. Chega à noite, Maria vê Montserrat no cavalo e pede que ela vá para deixar o caminho livre para ela e Alessandro. Joventino ainda tem intenções de fazer Montserrat sua e depois matá-la. Maria avisa que Montserrat foi embora. Joventino se dispõe a sair quando Alessandro grita que montem em seus cavalos e partam atrás da moça. Dominga e Rosário se alarmam, mas Maria, zangada, os ordena que voltem para seus quartos. Joventino chega a uma cabana e, ao ver Montserrat, a acaricia. Assustada, ela chora. Neste momento chega Alessandro e a carrega de volta para a fazenda. Em seu quarto, Montserrat grita que o odeia. Montserrat diz que ama José Luis. Alessandro responde que ele está morto. Montserrat chora desconsolada. Em Água Azul, Adolfo ri de Demétrio, já que ele é namorado de Josefina. Demétrio propõe que consiga um falso juiz e padre para que os “case” e assim ele possa usufruir do dinheiro da futura esposa. Na residência Mendonça, Demétrio pede a Graciela que fale com Josefina para se afastar dele, já que a mulher não o agrada. José Luis e Renato chegam e Esmeralda diz que falou com Demétrio e já sabe que Monserrat vive a três horas de Água Azul. Victor diz a Alessandro que já enviou um capataz, chamado Antonio, para ajudá-lo na fazenda. Joventino, zangado, manda seus homens para matá-lo. José Luis e Renato estão caminhando quando escutam disparos. Eles encontram o corpo de Antonio, já sem vida. Imediatamente, José Luis decide fazer-se passar pelo falecido para entrar na fazenda Almonte.No bosque, José Luis e Renato encontram o corpo de Antonio e pegam seus documentos, partindo em seguida. Em outro lugar do bosque, Joventino paga alguns homens para que se desfaçam de uma caminhonete. Padre Anselmo pede a Alessandro que arrume as coisas com Monserrat, já que entre eles existe um mal entendido. Alessandro promete falar com ela, apesar de sua tentativa de fugir. Rosário pede ao padre Anselmo que não diga a Alessandro que é seu filho, já que é mais que suficiente vê-lo diariamente. José Luis e Renato chegam à fazenda Almonte e se apresentam a Alessandro. Maria os leva a casa do capataz, entrega livros de contabilidade e os coloca as ordens de Rosário. Alessandro entra no quarto de Montserrat para explicar-lhe que ele quis comprá-la sem se apaixonar por ela. Monserrat começa a recordar de tudo e acusa Alessandro de tê-la separado de Jose Luis. Alessandro se explica e grita que a ama e jamais seria capaz de fazer algo tão baixo. Rosário pede que Monserrat saia para tomar sol, mas ela responde que não, pois não gosta de viver ali. Joventino, surpreso, visita a casa do capataz, já que não pode crer que ele tenha chegado com vida. José Luis e Renato o encaram e pedem que ele se mantenha a margem da situação. Na igreja de Água Azul, Graciela pede a Josefina que se afaste de seu filho, já que é muito feia. Adolfo visita Josefina em sua mansão e lhe propõe que se case em segredo com Demétrio, para que estejam juntos para sempre. Ela se emociona.Na fazenda Almonte, Joventino está furioso, pois pensa que não mataram o capataz como ele queria. Montserrat liga para seu pai e diz que sente muito sua falta. Alessandro, zangado, pede que ela não use o telefone se ele não estiver. No quarto de Alessandro, Rosário pede a Montserrat que se arrume para o jantar e que demonstre a Maria quem é a senhora da casa. Em seu quarto, Maria se arruma para o jantar e Dominga caçoa dela, pois está tentando copiar Montserrat. Montserrat e Alessandro se encontram na sala quando entra José Luis e os cumprimenta. Montserrat, ao ouvir a voz do amado, se vira para vê-lo e desmaia. Alessandro tenta fazê-la reagir e José Luis se despede, mortificado. Na casa do capataz, Renato pergunta a José Luis como foi e ele responde que Montserrat desmaiou ao vê-lo. Em seu quarto, Montserrat está preocupada e desesperada com a presença de José Luis. Rosário a leva um chá e lhe fala do novo capataz. Montserrat vê José Luis e pede que ele deixe a fazenda, já que agora é esposa de Alessandro. José Luis pede que ela vá embora com ele, e que Alessandro não importa, pois eles se amam. Renato liga para Esmeralda para dizer lhe que já estão na fazenda Almonte. Na residência Almonte, Lauro fala com Graciela que conversou com Montserrat e que gostaria de conhecer a fazenda de Alessandro. Graciela se lembra que as pessoas da fazenda a conhecem e diz que jamais voltará a pisar naquele lugar. Demétrio agradece Graciela por ter falado com Josefina, já que ela o incomodava muito. Em sua residência, Josefina está chorando. Demétrio a beija e diz que a ama. Josefina propõe que eles se casem às escondidas e ele aceita.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).