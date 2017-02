Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Chiquititas (20 a 25/2)

Vcfaz.tv - 20 Fev 2017 - 12:21







Segunda-feira



No Café Boutique, Tobias aproveita a presença de Maria Cecília e lhe envia uma mensagem dizendo que gostaria de conversar com ela. A ex-supervisora diz que não, mas o barista insiste e diz que estará a esperando fora da loja. Mili, Vivi e Tati vão ao encontro de Cícero e estranham a ausência do homem. Tati vai à sala de Cintia perguntar se ela sabe onde está Estevão, que na verdade é Cícero. A diretora avisa as órfãs que o homem foi preso por roubo, Tati não acredita. Vivi diz que sabia que seu pai não tinha mudado. Cintia ainda mente e diz para as pequeninas que Cícero foi violento com ela. Maria Cecília sai da loja para conversar com Tobias. O barista conta para a amada que a ama e não para de pensar nela. Maria Cecília diz não sentir mais nada por Tobias. O barista a beija e fica feliz por perceber que a moça ainda gosta dele. Dani pede para Leticia a levar para o shopping para comprar uma sandália nova, a moça diz que não poderá sair e a garota faz birra com a mãe. No orfanato, Mili conta a Junior sobre a história de Cícero. Junior promete a garota que irá tentar encontrá-lo e esclarecer a situação. Dani enfrenta Leticia e diz que quer uma sandália nova. Irritada, Leticia joga um papel no lixo e leva a filha pra o quarto. Carol observa a cena e pega o papel do lixo e percebe que a amiga fez uma lista das coisas que gostaria de fazer antes de morrer. Junior encontra a delegacia que Cícero está e vai ao encontro do homem. O rapaz o questiona e o homem afirma que armaram um plano para que ele voltasse para a prisão. Cícero revela para Junior que Cintia está envolvida com a falsa acusação. Mosca, Rafa e Binho escutam Chico cantar músicas românticas. Ao questionarem o cozinheiro se está apaixonado, o homem confessa que está balançado por Ernestina. Os meninos aconselham o funcionário a se tornar novamente o Brigadeirão e se aproximar da zeladora. Na delegacia, Cícero conta como conheceu Cintia e sobre tudo o que aconteceu depois que ele saiu da prisão. O homem ainda alerta o rapaz e diz que a diretora é uma pessoa perigosa. Maria Cecília volta para a casa e fica pensativa. Eduarda e Shirley estranham o comportamento da moça, a socialite afirma que a filha precisa casar com um homem rico. No mesmo momento, o telefone toca e uma cliente diz que ao passar o creme Edushim seu rosto ficou manchado. A ex-modelo orienta a cliente a continuar passando o creme que as manchas sumirão. No orfanato, Chico escreve uma carta romântica para entregar para a Ernestina. Triste, Tati pergunta a Ernestina se ela sabe como é a prisão. A zeladora diz que nunca esteve presa, mas conta como ela imagina o lugar. Mosca, Rafa e Binho entregam para Ernestina uma carta e a zeladora fica feliz ao ver que a correspondência é para a Eterna Apaixonada. Os meninos avisam Chico que Ernestina leu a carta e contam que a zeladora ficou feliz ao ver que foi o Brigadeirão lhe enviou. No Café Boutique, Carol conta aos amigos que achou uma lista que Leticia fez com os desejos que gostaria de realizar antes de morrer. Armando chega no local e diz que Carol não é bem vinda ao Café. Beto briga com o rapaz e Carol apazigua a situação. No orfanato, Junior conta para Mili sobre as coisas que Cícero disse a ele. O rapaz vai a sala de Cintia e conta sobre o que descobriu. A moça mente para o filho do namorado e diz que Cícero está mentindo. Junior avisa a diretora que não concorda que Tati seja adotada sem Vivi. Na cozinha, Ana e Cris levam para Chico uma carta da Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina. Ao ler a carta, o cozinheiro fica feliz com a resposta da zeladora. Ao sair da diretoria, Junior conta a Mili que Cintia negou todas as acusações de Cícero. Na sala, Tati não para de pensar no pipoqueiro. Vivi pede para que a irmã esqueça o homem. Mili continua achando a história da prisão de Cícero estranha e diz a Junior que não sabe em quem acreditar. No mesmo momento, Carol chega no local e pede a ajuda das crianças para fazer uma festa surpresa para Leticia no orfanato.



Terça-feira



Ernestina vai à cozinha e encontra Chico. Os dois dizem o quanto ficaram felizes com as cartas. Leticia acorda e se depara com um café da manhã especial com a presença de seus amigos. Beto, Clarita, Carol, Tobias e Dani dizem à moça que preparam um dia de muitas surpresas para ela. Os amigos começam a realizar todos os desejos da moça. O primeiro desejo de Leticia que os amigos realizam é andar de moto em uma estrada. À noite, Carol e Dani realizam o segundo desejo da moça, dormir sob um céu estrelado. No dia seguinte, Leticia e Dani plantam uma árvore e realizam o terceiro desejo. Os amigos a levam para uma balada e se divertem até o fim da noite, realizando o seu quarto desejo. No dia seguinte, a levam para o orfanato e dizem que tem uma surpresa para ela. No pátio, as crianças montam para a moça uma festa com a temática de circo. Ao observar o local, Leticia se emociona e agradece a todos pelo carinho. Dani diz à mãe que tem mais uma surpresa para ela e mostra para a moça uma piscina de bolinha e uma cama elástica. Leticia se diverte com os brinquedos, realizando mais um de seus desejos. Na mansão, Carmen se desespera ao perceber que sua pele está manchada. A megera culpa o creme que Eduarda lhe presenteou e promete tomar providências. Em sua casa, a socialite, Maria Cecília e Shirley não param de receber ligações com reclamações sobre o produto Edushim. Eduarda pergunta a Shirley o que ela colocou no creme e a empregada confessa que colocou limão na receita do produto. No orfanato, Tati e Ana tentam se aproximar de Dani, mas a garota é grossa com as pequeninas. Durante a festa, Cris confessa a Tobias que e fã de Tomas Ferraz. O barista fica sem jeito e Beto diz que poderá dar de presente para as crianças os ingressos para o primeiro show do cantor português. Tati entrega para Leticia um doce e Dani pede para a garota sair de perto de sua mãe. As crianças preparam um espetáculo para Leticia. Carol avisa a amiga que uma surpresa à espera do lado de fora do orfanato. Ao chegar no local, Leticia se depara com Rui e o rapaz entrega para a amada um buquê de flores. Rui revela o quanto Leticia é importante para ele, os dois se beijam e se reconciliam. No mesmo momento, começa a chover e todos decidem tomar banho de chuva com a amiga, pois também é um item de sua lista de desejos. No dia seguinte, as meninas acordam cansadas devido à festa. Tati fala às amigas que não gostou de Dani. Cris entra no quarto e diz que os convites para o show de Tomás Ferraz chegaram e que Cintia já autorizou a saída delas. Leticia agradece pelos momentos que todos lhe proporcionaram. A moça diz que as crianças do orfanato lhe fizeram muito bem. Beto diz que tem certeza que Leticia irá se curar, Dani escuta e questiona a mãe e Carol sobre o que Beto falou. Leticia conta para a filha que está doente e fazendo um tratamento, mas que irá ficar bem. A menina fica preocupada e a mãe a consola. Na cozinha, Chico convida Ernestina para sair e a zeladora aceita. Mosca, Rafa e Binho avisam às meninas que Chico e Ernestina querem marcar um encontro, mas que não poderão sair devido ao show de Tomás Ferraz. As crianças descem e falam aos funcionários que eles não precisam de companhia para o show e que podem sair sozinhos, após tanta insistência os funcionários aceitam. Cintia vai falar com Cícero na delegacia. O homem se irrita ao ver a diretora, mas ela diz que poderá ajudá-lo a sair da prisão. Em troca, Cintia pede para que Cícero desminta toda a história que contou para Junior, pede para que o homem desapareça e desista da ideia de se aproximar de Tati e Vivi.



Quarta-feira



Na mansão, Junior pergunta ao pai se ele confia em Cintia. José Ricardo estranha a pergunta do filho e diz confiar na namorada. O rapaz confessa ao pai que acha estranho uma ex-modelo querer se tornar uma diretora de orfanato. Ernestina e Chico se preparam para sair e as crianças prometem fazer todas as tarefas e se comportarem. Junior vai novamente à delegacia para conversar com Cícero. O rapaz confessa que ficou preocupado com as acusações do homem em relação à Cintia. Cícero fala a Junior que mentiu sobre a diretora e que inventou tudo isso, pois sabe que Cintia colocou suas filhas para adoção. No orfanato, Mili divide as crianças para realizarem todas as tarefas da casa. Chico leva Ernestina para o Café Boutique. A zeladora fica encantada com a escolha do cozinheiro e o elogia. No orfanato, os órfãos cumprem as atividades. Na saída do Café Boutique, Chico se declara para Ernestina e a zeladora também revela que gosta do cozinheiro. As crianças não conseguem cumprir algumas tarefas e se desesperam. Cintia conversa com Armando pelo computador e o rapaz a comunica que a queixa de Cícero foi retirada. Armando fala a diretora que contratou dois homens para levar Cícero para longe do orfanato. O homem sai da cadeia e sem saber é colocado dentro de um carro. Carol encontra Fernando em um supermercado. O rapaz fica feliz ao ver a moça e diz que entrou em um novo projeto. Fernando fala a Carol que os responsáveis estão precisando de uma psicóloga e como voluntária ela não precisa estar formada para ajudá-los. A moça se interessa pelo projeto e o rapaz a convida para tomar um café e assim explicar mais sobre o assunto. Ao chegarem no orfanato, Chico e Ernestina se deparam com muita confusão. A zeladora pede explicações e os órfãos não sabem como se explicar. Cícero é levado para uma rodoviária. O homem é colocado dentro de um ônibus, sem saber o destino. Cícero observa os homens que o levaram para o local e percebe que eles estão se distanciando, ele aproveita o momento para fugir. No mesmo momento, Armando liga Cintia e a comunica o sumiço de Cícero. Zangados, Ernestina e Chico brigam com a bagunça que as crianças fizeram. Cintia diz que os funcionários não podem sair e deixar as crianças sozinhas. Como castigo, a diretora proíbe todos os pequeninos de irem ao show de Tomás Ferraz. No bar, Carol e Fernando conversam sobre o novo projeto que o médico está participando e aceita fazer parte do novo projeto. Ao saírem do local, Fernando oferece para Carol uma carona e a moça aceita. Antes que Carol entre no carro o rapaz a surpreende com um beijo. No Café Boutique, Junior recebe em seu celular uma foto de Carol e Fernando se beijando.



Quinta-feira



Carol briga com Fernando e diz que ele não deveria tê-la beijado e avisa que não irá mais participar do projeto. O médico confessa estar apaixonado por ela. Junior liga para a noiva e diz que gostaria de encontrá-la em sua casa. No orfanato, Cris chora por não poder ir mais ao show de Tomás Ferraz. As amigas tentam consolar a pequenina. Cris garante que irá ao show de qualquer jeito. Eduarda fala a Shirley que depois das reclamações a venda dos produtos caiu e culpa a empregada. No mesmo momento, o porteiro liga para o apartamento da socialite e diz que tem uma cliente acompanhada por dois policiais. Eduarda e Shirley se desesperam. Cris vai ao quarto dos meninos e pede para falar com Rafa. A pequenina pede para o amigo acompanhá-la no show. Rafa diz que estão todos de castigo e Cris revela ao amigo que irá ver Tomás Ferraz de qualquer jeito. O garoto decide ajudá-la e Cris pede segredo. Revoltada, a cliente (Mayara de Castro) dos produtos Edushim reclama sobre as manchas que apareceram em seu rosto. Sem saber o que fazer, Eduarda diz que irá devolver o dinheiro para a mulher. A cliente diz que não irá adiantar, pois quer ver o registro da Anvisa. Os policiais pedem o registro para Eduarda e ela fica sem saber o que fazer. A mulher afirma que as duas estão vendendo produtos irregulares e os policias comunicam que precisarão apreender os cremes. Eduarda tenta subornar os policiais e é presa em flagrante. Shirley tenta defendê-la, mas acaba sendo presa também. Junior chega na casa de Carol e mostra para a noiva a foto que recebeu. A moça tenta se explicar, mas Junior não acredita. O rapaz diz que já estava desconfiado dos dois e resolve cancelar o casamento. No orfanato, Cris sai no meio do jantar e Rafa vai atrás da menina. Na sala, Rafa e Cris vão para o quarto de produtos de limpeza e saem escondidos pela passagem secreta que leva ao porão do orfanato. Ernestina chega no local e coloca duas caixas em cima da passagem. Ao tentarem sair para a rua, Cris percebe que a porta está emperrada. Os dois decidem voltar para a sala, mas Rafa dá a noticia que a passagem do quarto de limpeza também esta emperrada. Os dois começam a gritar, mas ninguém os escuta. Cintia conversa com Armando pelo computador, a diretora fala para o rapaz deixar os homens que ele contratou de olho no orfanato, pois só assim conseguirão pegar Cícero. Na mansão, Carmen confessa a Junior que ela enviou a foto para o sobrinho. O rapaz comunica à tia que Carol não é mais a sua noiva e que eles não irão mais se casar. Triste, Carol observa uma foto de Junior em seu celular, a moça relembra do beijo roubado de Fernando e do momento que Junior lhe mostrou a foto dos dois. Clarita e Leticia tentam animar a amiga, mas Carol diz que Junior ficou magoado e não acreditará nela. A moça estranha que uma foto tenha sido enviada a ele no momento do beijo e Clarita sugere que o rapaz tenha contratado um detetive para segui-la. Maria Cecília chega em casa e não encontra a mãe. No mesmo momento, Eduarda liga para a filha e avisa que está na delegacia. A socialite avisa Maria Cecília que está presa. No porão, Cris e Rafa esperam que alguém os encontre. Carol, Rui, Leticia, Dani e Clarita vão ao primeiro show solo de Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado. Na prisão, Eduarda e Shirley passam por maus momentos no local e não fazem amizade com as mulheres que dividem a cela. Maria Cecília chega à delegacia e comunica à mãe e à empregada que elas precisarão passar a noite no local, pois a fiança é cara. A moça diz que precisará tirar um empréstimo no banco. Eduarda e Shirley se desesperam.



Sexta-feira



No porão, Cris se entristece por ter perdido o show de Tomás Ferraz, Rafa tenta consolar a amiga. No quarto, Tati sente a ausência de Cris, Mosca e Binho também sentem a falta de Rafa. As meninas vão ao quarto dos garotos e imaginam que eles tenham fugido para ir ao show do cantor português. Mosca acredita que eles tenham saído pela passagem secreta. Mosca e Mili encontram os amigos no porão. Enquanto isso, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, finaliza seu primeiro show fazendo uma homenagem a Leticia. O rapaz faz com que a amiga cante para toda a plateia, o pedido de Tobias faz parte da lista de desejos que Leticia fez. No dia seguinte, ao servir o café da manhã para Carol e Dani, a moça passa mal e desmaia. Desesperada, Carol chama a ambulância. Na delegacia, Eduarda é solta, mas Shirley não teve a fiança paga e permanece no local. A socialite promete a empregada que irá resolver a situação. No quarto, as meninas se arrumam para ir à escola, mas Cris não consegue levantar da cama. Triste, a menina diz a Ernestina que não está se sentindo bem. A zeladora percebe que a órfã está com febre e permite que ela fique em casa. No quarto dos meninos, Binho se recusa a ir para escola. Mosca diz aos amigos que Cris está doente e que Ernestina a deixou faltar na escola. Rafa vai ao quarto visitar a amiga e a garota revela ao órfão que está se sentindo culpada por não ter ido ao show de Tomás Ferraz. Eduarda volta para casa e pede para Maria Cecília tirar Shirley da prisão. A moça confessa a mãe que elas não têm o dinheiro para a fiança para a empregada. No hospital, Carol e Dani esperam notícias do médico sobre o estado de saúde de Leticia. Beto e Clarita chegam e Carol diz que a amiga está internada. Dani faz birra e diz que quer sua mãe e o rapaz a acalma. A médica (Eliana Ferraz) avisa a todos que o estado de Leticia é delicado. Junior acorda irritado e Valentina o questiona. O rapaz conta para a governanta que desmanchou o noivado com Carol. No orfanato, Binho finge que também está doente e irrita Ernestina que o obriga a ir à escola. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen dá a notícia para José Ricardo que seu filho rompeu o noivado com Carolina. O empresário fica feliz com o acontecimento e sai para o trabalho. No orfanato, Cris observa a página do fã clube que criou para o seu ídolo e se lamenta por ter faltado ao show. Duda vai ao local e vê que a garota está triste e a pequenina explica o motivo. O garoto sugere que Cris grave um vídeo, coloque na internet e que compartilhe na rede social. A pequenina aceita a ajuda do menino. Maria Cecília pensa em uma forma de ajudar a tirar Shirley da prisão e a moça sugere que a mãe venda as joias, mas a socialite não gosta da ideia. Na prisão, a empregada fica indignada e chateada com a atitude de Eduarda. No orfanato, Duda grava o vídeo de Cris para Tomás Ferraz, ao falar do ídolo a órfã se emociona. No Café Boutique, Tobias aproveita a presença de Maria Cecília e lhe envia uma mensagem dizendo que gostaria de conversar com ela. A ex-supervisora diz que não, mas o barista insiste e diz que estará a esperando fora da loja. Mili, Vivi e Tati vão ao encontro de Cícero e estranham a ausência do homem. Tati vai à sala de Cintia perguntar se ela sabe onde está Estevão, que na verdade é Cícero. A diretora avisa as órfãs que o homem foi preso por roubo, Tati não acredita. Vivi diz que sabia que seu pai não tinha mudado. Cintia ainda mente e diz para as pequeninas que Cícero foi violento com ela. Maria Cecília sai da loja para conversar com Tobias. O barista conta para a amada que a ama e não para de pensar nela. Maria Cecília diz não sentir mais nada por Tobias. O barista a beija e fica feliz por perceber que a moça ainda gosta dele. Dani pede para Leticia a levar para o shopping para comprar uma sandália nova, a moça diz que não poderá sair e a garota faz birra com a mãe. No orfanato, Mili conta a Junior sobre a história de Cícero. Junior promete a garota que irá tentar encontrá-lo e esclarecer a situação. Dani enfrenta Leticia e diz que quer uma sandália nova. Irritada, Leticia joga um papel no lixo e leva a filha pra o quarto. Carol observa a cena e pega o papel do lixo e percebe que a amiga fez uma lista das coisas que gostaria de fazer antes de morrer. Junior encontra a delegacia que Cícero está e vai ao encontro do homem. O rapaz o questiona e o homem afirma que armaram um plano para que ele voltasse para a prisão. Cícero revela para Junior que Cintia está envolvida com a falsa acusação. Mosca, Rafa e Binho escutam Chico cantar músicas românticas. Ao questionarem o cozinheiro se está apaixonado, o homem confessa que está balançado por Ernestina. Os meninos aconselham o funcionário a se tornar novamente o Brigadeirão e se aproximar da zeladora. Na delegacia, Cícero conta como conheceu Cintia e sobre tudo o que aconteceu depois que ele saiu da prisão. O homem ainda alerta o rapaz e diz que a diretora é uma pessoa perigosa. Maria Cecília volta para a casa e fica pensativa. Eduarda e Shirley estranham o comportamento da moça, a socialite afirma que a filha precisa casar com um homem rico. No mesmo momento, o telefone toca e uma cliente diz que ao passar o creme Edushim seu rosto ficou manchado. A ex-modelo orienta a cliente a continuar passando o creme que as manchas sumirão. No orfanato, Chico escreve uma carta romântica para entregar para a Ernestina. Triste, Tati pergunta a Ernestina se ela sabe como é a prisão. A zeladora diz que nunca esteve presa, mas conta como ela imagina o lugar. Mosca, Rafa e Binho entregam para Ernestina uma carta e a zeladora fica feliz ao ver que a correspondência é para a Eterna Apaixonada. Os meninos avisam Chico que Ernestina leu a carta e contam que a zeladora ficou feliz ao ver que foi o Brigadeirão lhe enviou. No Café Boutique, Carol conta aos amigos que achou uma lista que Leticia fez com os desejos que gostaria de realizar antes de morrer. Armando chega no local e diz que Carol não é bem vinda ao Café. Beto briga com o rapaz e Carol apazigua a situação. No orfanato, Junior conta para Mili sobre as coisas que Cícero disse a ele. O rapaz vai a sala de Cintia e conta sobre o que descobriu. A moça mente para o filho do namorado e diz que Cícero está mentindo. Junior avisa a diretora que não concorda que Tati seja adotada sem Vivi. Na cozinha, Ana e Cris levam para Chico uma carta da Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina. Ao ler a carta, o cozinheiro fica feliz com a resposta da zeladora. Ao sair da diretoria, Junior conta a Mili que Cintia negou todas as acusações de Cícero. Na sala, Tati não para de pensar no pipoqueiro. Vivi pede para que a irmã esqueça o homem. Mili continua achando a história da prisão de Cícero estranha e diz a Junior que não sabe em quem acreditar. No mesmo momento, Carol chega no local e pede a ajuda das crianças para fazer uma festa surpresa para Leticia no orfanato.Ernestina vai à cozinha e encontra Chico. Os dois dizem o quanto ficaram felizes com as cartas. Leticia acorda e se depara com um café da manhã especial com a presença de seus amigos. Beto, Clarita, Carol, Tobias e Dani dizem à moça que preparam um dia de muitas surpresas para ela. Os amigos começam a realizar todos os desejos da moça. O primeiro desejo de Leticia que os amigos realizam é andar de moto em uma estrada. À noite, Carol e Dani realizam o segundo desejo da moça, dormir sob um céu estrelado. No dia seguinte, Leticia e Dani plantam uma árvore e realizam o terceiro desejo. Os amigos a levam para uma balada e se divertem até o fim da noite, realizando o seu quarto desejo. No dia seguinte, a levam para o orfanato e dizem que tem uma surpresa para ela. No pátio, as crianças montam para a moça uma festa com a temática de circo. Ao observar o local, Leticia se emociona e agradece a todos pelo carinho. Dani diz à mãe que tem mais uma surpresa para ela e mostra para a moça uma piscina de bolinha e uma cama elástica. Leticia se diverte com os brinquedos, realizando mais um de seus desejos. Na mansão, Carmen se desespera ao perceber que sua pele está manchada. A megera culpa o creme que Eduarda lhe presenteou e promete tomar providências. Em sua casa, a socialite, Maria Cecília e Shirley não param de receber ligações com reclamações sobre o produto Edushim. Eduarda pergunta a Shirley o que ela colocou no creme e a empregada confessa que colocou limão na receita do produto. No orfanato, Tati e Ana tentam se aproximar de Dani, mas a garota é grossa com as pequeninas. Durante a festa, Cris confessa a Tobias que e fã de Tomas Ferraz. O barista fica sem jeito e Beto diz que poderá dar de presente para as crianças os ingressos para o primeiro show do cantor português. Tati entrega para Leticia um doce e Dani pede para a garota sair de perto de sua mãe. As crianças preparam um espetáculo para Leticia. Carol avisa a amiga que uma surpresa à espera do lado de fora do orfanato. Ao chegar no local, Leticia se depara com Rui e o rapaz entrega para a amada um buquê de flores. Rui revela o quanto Leticia é importante para ele, os dois se beijam e se reconciliam. No mesmo momento, começa a chover e todos decidem tomar banho de chuva com a amiga, pois também é um item de sua lista de desejos. No dia seguinte, as meninas acordam cansadas devido à festa. Tati fala às amigas que não gostou de Dani. Cris entra no quarto e diz que os convites para o show de Tomás Ferraz chegaram e que Cintia já autorizou a saída delas. Leticia agradece pelos momentos que todos lhe proporcionaram. A moça diz que as crianças do orfanato lhe fizeram muito bem. Beto diz que tem certeza que Leticia irá se curar, Dani escuta e questiona a mãe e Carol sobre o que Beto falou. Leticia conta para a filha que está doente e fazendo um tratamento, mas que irá ficar bem. A menina fica preocupada e a mãe a consola. Na cozinha, Chico convida Ernestina para sair e a zeladora aceita. Mosca, Rafa e Binho avisam às meninas que Chico e Ernestina querem marcar um encontro, mas que não poderão sair devido ao show de Tomás Ferraz. As crianças descem e falam aos funcionários que eles não precisam de companhia para o show e que podem sair sozinhos, após tanta insistência os funcionários aceitam. Cintia vai falar com Cícero na delegacia. O homem se irrita ao ver a diretora, mas ela diz que poderá ajudá-lo a sair da prisão. Em troca, Cintia pede para que Cícero desminta toda a história que contou para Junior, pede para que o homem desapareça e desista da ideia de se aproximar de Tati e Vivi.Na mansão, Junior pergunta ao pai se ele confia em Cintia. José Ricardo estranha a pergunta do filho e diz confiar na namorada. O rapaz confessa ao pai que acha estranho uma ex-modelo querer se tornar uma diretora de orfanato. Ernestina e Chico se preparam para sair e as crianças prometem fazer todas as tarefas e se comportarem. Junior vai novamente à delegacia para conversar com Cícero. O rapaz confessa que ficou preocupado com as acusações do homem em relação à Cintia. Cícero fala a Junior que mentiu sobre a diretora e que inventou tudo isso, pois sabe que Cintia colocou suas filhas para adoção. No orfanato, Mili divide as crianças para realizarem todas as tarefas da casa. Chico leva Ernestina para o Café Boutique. A zeladora fica encantada com a escolha do cozinheiro e o elogia. No orfanato, os órfãos cumprem as atividades. Na saída do Café Boutique, Chico se declara para Ernestina e a zeladora também revela que gosta do cozinheiro. As crianças não conseguem cumprir algumas tarefas e se desesperam. Cintia conversa com Armando pelo computador e o rapaz a comunica que a queixa de Cícero foi retirada. Armando fala a diretora que contratou dois homens para levar Cícero para longe do orfanato. O homem sai da cadeia e sem saber é colocado dentro de um carro. Carol encontra Fernando em um supermercado. O rapaz fica feliz ao ver a moça e diz que entrou em um novo projeto. Fernando fala a Carol que os responsáveis estão precisando de uma psicóloga e como voluntária ela não precisa estar formada para ajudá-los. A moça se interessa pelo projeto e o rapaz a convida para tomar um café e assim explicar mais sobre o assunto. Ao chegarem no orfanato, Chico e Ernestina se deparam com muita confusão. A zeladora pede explicações e os órfãos não sabem como se explicar. Cícero é levado para uma rodoviária. O homem é colocado dentro de um ônibus, sem saber o destino. Cícero observa os homens que o levaram para o local e percebe que eles estão se distanciando, ele aproveita o momento para fugir. No mesmo momento, Armando liga Cintia e a comunica o sumiço de Cícero. Zangados, Ernestina e Chico brigam com a bagunça que as crianças fizeram. Cintia diz que os funcionários não podem sair e deixar as crianças sozinhas. Como castigo, a diretora proíbe todos os pequeninos de irem ao show de Tomás Ferraz. No bar, Carol e Fernando conversam sobre o novo projeto que o médico está participando e aceita fazer parte do novo projeto. Ao saírem do local, Fernando oferece para Carol uma carona e a moça aceita. Antes que Carol entre no carro o rapaz a surpreende com um beijo. No Café Boutique, Junior recebe em seu celular uma foto de Carol e Fernando se beijando.Carol briga com Fernando e diz que ele não deveria tê-la beijado e avisa que não irá mais participar do projeto. O médico confessa estar apaixonado por ela. Junior liga para a noiva e diz que gostaria de encontrá-la em sua casa. No orfanato, Cris chora por não poder ir mais ao show de Tomás Ferraz. As amigas tentam consolar a pequenina. Cris garante que irá ao show de qualquer jeito. Eduarda fala a Shirley que depois das reclamações a venda dos produtos caiu e culpa a empregada. No mesmo momento, o porteiro liga para o apartamento da socialite e diz que tem uma cliente acompanhada por dois policiais. Eduarda e Shirley se desesperam. Cris vai ao quarto dos meninos e pede para falar com Rafa. A pequenina pede para o amigo acompanhá-la no show. Rafa diz que estão todos de castigo e Cris revela ao amigo que irá ver Tomás Ferraz de qualquer jeito. O garoto decide ajudá-la e Cris pede segredo. Revoltada, a cliente (Mayara de Castro) dos produtos Edushim reclama sobre as manchas que apareceram em seu rosto. Sem saber o que fazer, Eduarda diz que irá devolver o dinheiro para a mulher. A cliente diz que não irá adiantar, pois quer ver o registro da Anvisa. Os policiais pedem o registro para Eduarda e ela fica sem saber o que fazer. A mulher afirma que as duas estão vendendo produtos irregulares e os policias comunicam que precisarão apreender os cremes. Eduarda tenta subornar os policiais e é presa em flagrante. Shirley tenta defendê-la, mas acaba sendo presa também. Junior chega na casa de Carol e mostra para a noiva a foto que recebeu. A moça tenta se explicar, mas Junior não acredita. O rapaz diz que já estava desconfiado dos dois e resolve cancelar o casamento. No orfanato, Cris sai no meio do jantar e Rafa vai atrás da menina. Na sala, Rafa e Cris vão para o quarto de produtos de limpeza e saem escondidos pela passagem secreta que leva ao porão do orfanato. Ernestina chega no local e coloca duas caixas em cima da passagem. Ao tentarem sair para a rua, Cris percebe que a porta está emperrada. Os dois decidem voltar para a sala, mas Rafa dá a noticia que a passagem do quarto de limpeza também esta emperrada. Os dois começam a gritar, mas ninguém os escuta. Cintia conversa com Armando pelo computador, a diretora fala para o rapaz deixar os homens que ele contratou de olho no orfanato, pois só assim conseguirão pegar Cícero. Na mansão, Carmen confessa a Junior que ela enviou a foto para o sobrinho. O rapaz comunica à tia que Carol não é mais a sua noiva e que eles não irão mais se casar. Triste, Carol observa uma foto de Junior em seu celular, a moça relembra do beijo roubado de Fernando e do momento que Junior lhe mostrou a foto dos dois. Clarita e Leticia tentam animar a amiga, mas Carol diz que Junior ficou magoado e não acreditará nela. A moça estranha que uma foto tenha sido enviada a ele no momento do beijo e Clarita sugere que o rapaz tenha contratado um detetive para segui-la. Maria Cecília chega em casa e não encontra a mãe. No mesmo momento, Eduarda liga para a filha e avisa que está na delegacia. A socialite avisa Maria Cecília que está presa. No porão, Cris e Rafa esperam que alguém os encontre. Carol, Rui, Leticia, Dani e Clarita vão ao primeiro show solo de Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado. Na prisão, Eduarda e Shirley passam por maus momentos no local e não fazem amizade com as mulheres que dividem a cela. Maria Cecília chega à delegacia e comunica à mãe e à empregada que elas precisarão passar a noite no local, pois a fiança é cara. A moça diz que precisará tirar um empréstimo no banco. Eduarda e Shirley se desesperam.No porão, Cris se entristece por ter perdido o show de Tomás Ferraz, Rafa tenta consolar a amiga. No quarto, Tati sente a ausência de Cris, Mosca e Binho também sentem a falta de Rafa. As meninas vão ao quarto dos garotos e imaginam que eles tenham fugido para ir ao show do cantor português. Mosca acredita que eles tenham saído pela passagem secreta. Mosca e Mili encontram os amigos no porão. Enquanto isso, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, finaliza seu primeiro show fazendo uma homenagem a Leticia. O rapaz faz com que a amiga cante para toda a plateia, o pedido de Tobias faz parte da lista de desejos que Leticia fez. No dia seguinte, ao servir o café da manhã para Carol e Dani, a moça passa mal e desmaia. Desesperada, Carol chama a ambulância. Na delegacia, Eduarda é solta, mas Shirley não teve a fiança paga e permanece no local. A socialite promete a empregada que irá resolver a situação. No quarto, as meninas se arrumam para ir à escola, mas Cris não consegue levantar da cama. Triste, a menina diz a Ernestina que não está se sentindo bem. A zeladora percebe que a órfã está com febre e permite que ela fique em casa. No quarto dos meninos, Binho se recusa a ir para escola. Mosca diz aos amigos que Cris está doente e que Ernestina a deixou faltar na escola. Rafa vai ao quarto visitar a amiga e a garota revela ao órfão que está se sentindo culpada por não ter ido ao show de Tomás Ferraz. Eduarda volta para casa e pede para Maria Cecília tirar Shirley da prisão. A moça confessa a mãe que elas não têm o dinheiro para a fiança para a empregada. No hospital, Carol e Dani esperam notícias do médico sobre o estado de saúde de Leticia. Beto e Clarita chegam e Carol diz que a amiga está internada. Dani faz birra e diz que quer sua mãe e o rapaz a acalma. A médica (Eliana Ferraz) avisa a todos que o estado de Leticia é delicado. Junior acorda irritado e Valentina o questiona. O rapaz conta para a governanta que desmanchou o noivado com Carol. No orfanato, Binho finge que também está doente e irrita Ernestina que o obriga a ir à escola. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen dá a notícia para José Ricardo que seu filho rompeu o noivado com Carolina. O empresário fica feliz com o acontecimento e sai para o trabalho. No orfanato, Cris observa a página do fã clube que criou para o seu ídolo e se lamenta por ter faltado ao show. Duda vai ao local e vê que a garota está triste e a pequenina explica o motivo. O garoto sugere que Cris grave um vídeo, coloque na internet e que compartilhe na rede social. A pequenina aceita a ajuda do menino. Maria Cecília pensa em uma forma de ajudar a tirar Shirley da prisão e a moça sugere que a mãe venda as joias, mas a socialite não gosta da ideia. Na prisão, a empregada fica indignada e chateada com a atitude de Eduarda. No orfanato, Duda grava o vídeo de Cris para Tomás Ferraz, ao falar do ídolo a órfã se emociona.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).