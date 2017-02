Você está: Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (20 a 25/2)

Segunda-feira



Leôncio tem medo de pegar tísica. Malvina manda Belchior chamar o tabelião. Gioconda e Tomásia temem a retaliação de Leôncio. Leôncio comemora o roubo do testamento de seu pai e planeja incendiar a casa de Tomásia. Almeida descobre que Leôncio roubou o testamento. Isaura conta à Malvina sobre o roubo do testamento. O tabelião joga um copo de vinho em Belchior. Malvina tira satisfação com Leôncio. Rosa não aceita os conselhos de João e Joaquina. André chega a cidade e encontra Miguel. Leôncio pede a separação de Malvina. Almeida chama Leôncio no quarto. Francisco e os capangas invadem a fazenda de Tomásia. Bernardo leva um tiro. Belchior conta à Isaura que Leôncio comprou o tabelião. Malvina discute com Leôncio. Na frente de Isaura, Leôncio queima o testamento de Almeida.



Terça-feira



Leôncio queima o testamento de seu pai. Malvina desabafa com seu sogro. Benedito leva um tiro e morre. Malvina vê Leôncio beijar Isaura. Isaura mostra as cinzas do testamento para Malvina. Com. Almeida quer vender Isaura para Miguel. Helena ensina Rosa a escrever. Malvina conta a seu pai que o comendador não tem mais poderes sobre seus bens. Tomásia envia o corpo de Benedito para Leôncio. Rosa encontra André. Gabriel aparece na fazenda do comendador para se encontrar com Helena. Dr. Paulo examina o Com. Almeida. O Sargento vai até a casa de Leôncio. Isaura diz a seu pai que é hora de fugir.



Quarta-feira



Leôncio descobre que Miguel está na fazenda. André quer a liberdade de João e Joaquina. Com. Almeida pede perdão à Isaura e Miguel. Henrique declara versos para Isaura. Cel Sebastião conversa com o comendador. Rosa se insinua para André. Bernardo e André se reencontram. Leôncio e Malvina discutem. Com. Almeida diz para Isaura fugir e escapar de seu filho.



Quinta-feira



Com. Almeida presenteia Isaura com as joias de Gertrudes. Leôncio vê André com Isaura. André foge para a pensão onde Miguel fica. Leôncio chama o Sargento para prender André. Helena e Rosa trocam confissões. Gioconda e Tomásia proíbem Gabriel de ir para o garimpo. Malvina puxa Isaura para conversar e a ameaça. Sargento vai até a casa de Miguel. Com. Almeida diz que vai morrer.



Sexta-feira



