Confira a semana de Sol nascente (20 a 25/2)

Segunda-feira



Mario e Geppina falam com Alice. Geppina, Gaetano e Damasceno montam uma mesa de café da manhã na delegacia. Mocinha tenta acalmar Tanaka. Repórteres chegam à manifestação, e Mario afirma que Cesar é o culpado por todos os crimes de que Alice foi acusada. Sinhá avisa ao neto das acusações do italiano. Wagner evolui em seu tratamento. Cesar decide voltar para Arraial. Mario tem uma ideia para mobilizar os moradores da cidade na manifestação em favor de Alice. Tanaka conta para Alice sobre seu passado. Mesquita e os policiais se surpreendem com a ação de Mario e seus amigos. Carolina tenta falar com Louzada por telefone, mas é impedida por Cesar.



Terça-feira



Louzada teme pela segurança de Carolina e vai até a pousada com Ana. Loretta tenta seduzir Mesquita. Cesar resgata as gravações que Carolina fez de suas confissões, mas não percebe quando um dos pendrives cai. Sinhá divulga a história do passado de Tanaka nas redes sociais. Lenita conta sobre sua filha para Alice. Sinhá se enfurece ao ver na tevê o depoimento de Mocinha em apoio a Tanaka. Cesar ateia fogo ao quarto de Carolina, mas Louzada salva a advogada. Ana leva a filha para o hospital. Todos comemoram ao saber que a polícia está atrás de Cesar. Mario descobre que Cesar usou Carolina para atingi-lo e se desespera. Sinhá avisa ao neto que ele está sendo perseguido pela polícia.



Quarta-feira



Cesar consegue fugir da polícia. Mario vai ao hospital para conseguir notícias de Carolina e Giuliana. Elisa, Paula, Sirlene e Felipe ajudam a organizar a pousada. Carolina conta para Mario sobre as gravações que fez de Cesar. Lenita conversa com a filha por uma rede social e se emociona quando Paty dá seu apoio à manifestação em favor de Alice. Sinhá expulsa Mocinha de sua casa. Tânia comenta que a repercussão da manifestação pode ajudar Alice. Carolina passa mal após contar para Mario que Giuliana é filha de Cesar. Sinhá consegue falar com Cesar durante a perseguição e dá uma ideia de fuga para o neto. O carro de Cesar cai em um lago e começa a afundar.



Quinta-feira



Louzada observa o carro de Cesar afundar, enquanto Nogueira chama os bombeiros. Mario conta para Ana, Vittorio e Ralf que Giuliana não é sua filha. Mocinha sofre por causa de Tanaka. Elisa e Julião rezam juntos na igreja pela liberdade de Alice. Os bombeiros tentam encontrar Cesar. Mario estranha a proximidade de Louzada e Carolina. Mesquita acompanha as buscas por Cesar. Alice garante que Cesar sobreviveu ao acidente. Tânia avisa a Alice que novos documentos foram retirados da Arraial Pescados. Alice pede para acabar com a manifestação. Louzada entrega a Mario o bilhete ameaçador que Cesar escreveu para ele. Geppina obriga Gaetano a ir com ela à casa de Sinhá. Alice apoia a decisão de Mario de assumir Giuliana como filha. Cesar chega escondido à casa de sua avó. Gaetano e Geppina entram na casa de Sinhá.



Sexta-feira



Sinhá esconde Cesar e fala com Gaetano e Geppina. Louzada encontra a carteira de Cesar e conclui que ele escapou. Tanaka se preocupa com Mocinha. Lenita pede para Paty visitar o Rota 94 quando vier ao Brasil. Hideo entrega a prova de que Cesar forjou seu álibi no dia da explosão das traineiras. Milena reclama quando Ralf a pressiona sobre a data do casamento. Carolina volta para casa. Loretta avisa a Marina que Lenita já sabe que Paty é a sua filha biológica. Sinhá vai com Gaetano e Geppina para a casa de Tanaka e avisa a Cesar. Carolina implora para que Ana não rejeite sua filha. Tanaka fica intrigado com o constrangimento de Mocinha diante de Sinhá. Sinhá convida Tanaka para se hospedar em sua casa. Yumi se muda para a casa de Tiago. Mocinha fica apavorada com as insinuações que Sinhá faz para Tanaka.



Sábado



Sinhá indica o quarto de Tanaka. Carolina confessa a Ana que tem medo de ser presa. Loretta percebe o desconforto de Milena com a pressão de Ralf para se casar. Mario descobre que Tanaka foi para a casa de Sinhá e se preocupa. Paty vê o show de Lenita no Rota 94, e Marina fica perturbada ao reconhecê-la. Tiago e Yumi cuidam de Dora. Sinhá leva comida para Cesar. Júlia torce para Wagner retornar da Bahia. Dora pede que Yumi dê um filho a Tiago. Loretta tenta aconselhar Milena. Tanaka ouve Sinhá ser rude com Mocinha. Wagner tem alta, e Patrick volta com ele para Arraial. Ralf convoca Padre Julião para marcar a data de seu casamento com Milena. Tanaka garante a Gaetano que descobrirá quem é a verdadeira Sinhá. 