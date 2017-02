Confira a semana de A lei do amor (20 a 25/2)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Magnólia descobre que foi enganada por Tião e fica furiosa. Tião obriga Magnólia a dançar com ele. Antônio e Ruty Raquel se surpreendem ao ver Marina com um suposto namorado. Luciane tenta chamar atenção durante o discurso de Salete. Ciro pede dinheiro para Vitória. Gigi aconselha Magnólia a manter seu casamento com Tião. Yara fala para Helô incentivar Pedro a se relacionar com Stelinha. Letícia não percebe os ciúmes de Tiago por Marina. Ana Luiza termina seu namoro com Elio. Robinson convence Gledson a falar com Wesley. Jéssica se sensibiliza com os comentários de Antônio. Yara avisa a Ciro que Magnólia se casou com Tião. Tiago vê Marina com Felipe e se irrita. Misael critica Yara por pensar em se envolver novamente com Ciro. Pedro avisa a Helô que vai para Luanda. Tião recebe Aline e Magnólia fica horrorizada.



Terça-feira



Tião prende Magnólia em um quarto e passa a noite com Aline. Helô apoia a viagem de Pedro a Luanda. Tiago se desentende com Felipe e Letícia o deixa sozinho no restaurante. Misael sente ciúmes de Flávia com Elio. Ruty Raquel sai novamente com Jáder. Gledson reclama de seu encontro com Wesley. Letícia discute com Tiago por causa de Marina. Magnólia expulsa Aline da casa de Tião. Augusto repreende Vitória por ter dado dinheiro para Ciro. Tião ameaça Magnólia. Augusto comenta com Salete que eles precisam manter Luciane afastada de Venturini. Laura avisa a Pedro que está no Brasil e ele vai a seu encontro. Misael discute com Aline. Tiago exige que Letícia se afaste de Marina. Tiago garante a Antônio que Marina tem um plano contra ele. Silvia sugere que Ciro trabalhe como motorista particular. Luciane procura Venturini. Tião encontra Marina em sua casa e tenta intimidá-la. Pedro conhece Stelinha.



Quarta-feira



Pedro se emociona ao falar com Stelinha e Laura fica comovida. Marina enfrenta Tião. Helô sofre com a ausência de Pedro. Venturini faz uma proposta a Luciane. Pedro decide passar um tempo com Stelinha. Tião humilha Magnólia e convoca Aline novamente para ficar com ele. Flávia consola Misael. Mileide vai atrás de Luciane no hotel onde ela está com Venturini. Tiago decide provar que Marina o está perseguindo. Magnólia pensa em se vingar de Tião. Misael conta para Yara que foi com Flávia procurar Aline. Letícia fica intrigada ao saber que Tiago não está em casa. Marina chega ao bar onde Tiago está. Magnólia ameaça Tião e Aline. Tiago e Marina se beijam.



Quinta-feira



Tiago fica perturbado ao beijar Marina. Magnólia fere Tião e é acusada de tentativa de assassinato. Helô tenta disfarçar a tensão quando Pedro avisa que ficará um tempo com Stelinha. Robinson descobre que foi traído por Camila. Magnólia doa sangue para Tião. Laura tenta seduzir Pedro. Flávia vê Yara e Ciro se beijando. O delegado Celso aparece no hospital e Magnólia fica tensa. Robinson garante que se vingará de Camila. Mileide procura Venturini. Tiago e Marina se encontram na tecelagem. Jáder tenta convencer Ruty Raquel a desistir de Antônio. Magnólia altera a cena do crime na casa de Tião. Elio descobre uma testemunha do suposto acidente de Tião. Flávia se declara para Misael e os dois se beijam. Tiago se arrepende de ter se envolvido com Marina. Flávia vê a massagista sair da sala de Tiago. Letícia reclama do marido para Helô. O delegado fala com Tião e Magnólia entra em pânico.



Sexta-feira



Tião despista o delegado, que desconfia. Helô se preocupa com Letícia. Tiago é hostil com Flávia. Gigi repreende Marina por chegar atrasada. Laura tenta se aproximar de Pedro. Letícia conta para Tião a versão que Magnólia relatou à polícia sobre seu acidente. Augusto não consegue perdoar Vitória. Gledson pensa em usar Robinson no plano de Venturini. Tiago leva flores para Letícia. Tião confirma a versão de Magnólia para o delegado. Elio descobre que Aline era a garota de programa que estava na casa de Tião. Yara revela a Misael que beijou Ciro. Elio procura Aline. Misael pede Flávia em namoro. Salete tenta convencer Augusto a se entender com Vitória. Luciane gosta da ideia de usar Robinson para o plano de Venturini. Salete se interessa por Leonardo, amigo de Augusto. Aline chantageia Magnólia. Tiago decide viajar e Letícia estranha. Aline ameaça Magnólia na frente de Tião.



Sábado



Aline se faz de vítima na frente Tião e Magnólia fica furiosa. Elio fala sobre Aline para o delegado. Ciro começa a trabalhar como motorista. Ana Luiza critica Vitória por sua insegurança com Augusto. Salete flerta com Leonardo. Tião convence Aline a não denunciar Magnólia. Yara apoia Ciro. Flávia e Misael se encontram. Augusto e Salete entram no carro de Ciro para voltar a São Dimas. Magnólia propõe uma trégua a Tião. Tiago sonha com Marina e fica perturbado. Yara convence Helô a se encontrar com Pedro no Rio de Janeiro. Tiago viaja para Curitiba. Salete conta para Jéssica e Flávia que conheceu Leonardo. Jáder se declara para Ruty Raquel. Luciane conversa com Robinson. Helô desiste de ir atrás de Pedro. Marina aparece no quarto de Tiago em Curitiba. Ciro pede dinheiro para Vitória. Gigi aconselha Magnólia a manter seu casamento com Tião. Yara fala para Helô incentivar Pedro a se relacionar com Stelinha. Letícia não percebe os ciúmes de Tiago por Marina. Ana Luiza termina seu namoro com Elio. Robinson convence Gledson a falar com Wesley. Jéssica se sensibiliza com os comentários de Antônio. Yara avisa a Ciro que Magnólia se casou com Tião. Tiago vê Marina com Felipe e se irrita. Misael critica Yara por pensar em se envolver novamente com Ciro. Pedro avisa a Helô que vai para Luanda. Tião recebe Aline e Magnólia fica horrorizada.Tião prende Magnólia em um quarto e passa a noite com Aline. Helô apoia a viagem de Pedro a Luanda. Tiago se desentende com Felipe e Letícia o deixa sozinho no restaurante. Misael sente ciúmes de Flávia com Elio. Ruty Raquel sai novamente com Jáder. Gledson reclama de seu encontro com Wesley. Letícia discute com Tiago por causa de Marina. Magnólia expulsa Aline da casa de Tião. Augusto repreende Vitória por ter dado dinheiro para Ciro. Tião ameaça Magnólia. Augusto comenta com Salete que eles precisam manter Luciane afastada de Venturini. Laura avisa a Pedro que está no Brasil e ele vai a seu encontro. Misael discute com Aline. Tiago exige que Letícia se afaste de Marina. Tiago garante a Antônio que Marina tem um plano contra ele. Silvia sugere que Ciro trabalhe como motorista particular. Luciane procura Venturini. Tião encontra Marina em sua casa e tenta intimidá-la. Pedro conhece Stelinha.Pedro se emociona ao falar com Stelinha e Laura fica comovida. Marina enfrenta Tião. Helô sofre com a ausência de Pedro. Venturini faz uma proposta a Luciane. Pedro decide passar um tempo com Stelinha. Tião humilha Magnólia e convoca Aline novamente para ficar com ele. Flávia consola Misael. Mileide vai atrás de Luciane no hotel onde ela está com Venturini. Tiago decide provar que Marina o está perseguindo. Magnólia pensa em se vingar de Tião. Misael conta para Yara que foi com Flávia procurar Aline. Letícia fica intrigada ao saber que Tiago não está em casa. Marina chega ao bar onde Tiago está. Magnólia ameaça Tião e Aline. Tiago e Marina se beijam.Tiago fica perturbado ao beijar Marina. Magnólia fere Tião e é acusada de tentativa de assassinato. Helô tenta disfarçar a tensão quando Pedro avisa que ficará um tempo com Stelinha. Robinson descobre que foi traído por Camila. Magnólia doa sangue para Tião. Laura tenta seduzir Pedro. Flávia vê Yara e Ciro se beijando. O delegado Celso aparece no hospital e Magnólia fica tensa. Robinson garante que se vingará de Camila. Mileide procura Venturini. Tiago e Marina se encontram na tecelagem. Jáder tenta convencer Ruty Raquel a desistir de Antônio. Magnólia altera a cena do crime na casa de Tião. Elio descobre uma testemunha do suposto acidente de Tião. Flávia se declara para Misael e os dois se beijam. Tiago se arrepende de ter se envolvido com Marina. Flávia vê a massagista sair da sala de Tiago. Letícia reclama do marido para Helô. O delegado fala com Tião e Magnólia entra em pânico.Tião despista o delegado, que desconfia. Helô se preocupa com Letícia. Tiago é hostil com Flávia. Gigi repreende Marina por chegar atrasada. Laura tenta se aproximar de Pedro. Letícia conta para Tião a versão que Magnólia relatou à polícia sobre seu acidente. Augusto não consegue perdoar Vitória. Gledson pensa em usar Robinson no plano de Venturini. Tiago leva flores para Letícia. Tião confirma a versão de Magnólia para o delegado. Elio descobre que Aline era a garota de programa que estava na casa de Tião. Yara revela a Misael que beijou Ciro. Elio procura Aline. Misael pede Flávia em namoro. Salete tenta convencer Augusto a se entender com Vitória. Luciane gosta da ideia de usar Robinson para o plano de Venturini. Salete se interessa por Leonardo, amigo de Augusto. Aline chantageia Magnólia. Tiago decide viajar e Letícia estranha. Aline ameaça Magnólia na frente de Tião.Aline se faz de vítima na frente Tião e Magnólia fica furiosa. Elio fala sobre Aline para o delegado. Ciro começa a trabalhar como motorista. Ana Luiza critica Vitória por sua insegurança com Augusto. Salete flerta com Leonardo. Tião convence Aline a não denunciar Magnólia. Yara apoia Ciro. Flávia e Misael se encontram. Augusto e Salete entram no carro de Ciro para voltar a São Dimas. Magnólia propõe uma trégua a Tião. Tiago sonha com Marina e fica perturbado. Yara convence Helô a se encontrar com Pedro no Rio de Janeiro. Tiago viaja para Curitiba. Salete conta para Jéssica e Flávia que conheceu Leonardo. Jáder se declara para Ruty Raquel. Luciane conversa com Robinson. Helô desiste de ir atrás de Pedro. Marina aparece no quarto de Tiago em Curitiba.





