Novela brasileira é cancelada 48 horas após estreia

Um fato inusitado aconteceu na última semana na tela do canal peruano Latina .



A emissora estreou na última terça-feira, dia 14 de fevereiro, na faixa das 16h, a novela brasileira " La Esclava Madre " (A escrava mãe, em português) produzida pela Record TV .



A novela teve a exibição de apenas dois capítulos e foi cancelada pela emissora devido à baixa audiência.



O primeiro capítulo teve audiência média de 6,4 pontos. Já o segundo e último marcou 3 pontos, neste dia a novela Carrossel , produzida pelo SBT e exibida também no Peru, registrou 8 pontos de média.





