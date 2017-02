Você está: Notícias

Tecnologia

Oi Total chega a um milhão de clientes e reforça posicionamento convergente da companhia

Vcfaz.tv - Hoje, 14:52







Oi Total chega a um milhão de clientes e reforça posicionamento convergente da companhia (Divulgação) Oi Total chega a um milhão de clientes e reforça posicionamento convergente da companhia (Divulgação)

A Oi acaba de alcançar a marca de 1 milhão de clientes do Oi Total no Brasil, que integra móvel, banda larga com velocidades de até 35 Mega, TV por assinatura e fixo.



Na Região Centro-Oeste, a companhia conquistou 122,6 mil clientes. O plano reúne o melhor conteúdo do cinema e da TV, podendo ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar. Lançado em abril de 2016, o Oi Total apresentou o novo posicionamento da companhia no mercado, junto à evolução de sua marca.



“ Esse resultado do Oi Total mostra que a empresa vem sendo bem-sucedida em sua estratégia de focar na convergência, que beneficia o cliente por trazer mais comodidade com produtos que atendem a todas as suas necessidades. Também é positivo para a companhia, pois aumenta a rentabilidade e ajuda a fidelizar sua base de clientes. Dependendo do perfil do consumidor, ele pode conseguir economizar até 30% ao optar por um combo ”, afirma Bernardo Winik, diretor de Varejo da Oi. acaba de alcançar a marca de 1 milhão de clientes dono Brasil, que integra móvel, banda larga com velocidades de até 35 Mega, TV por assinatura e fixo.Na Região Centro-Oeste, a companhia conquistou 122,6 mil clientes. O plano reúne o melhor conteúdo do cinema e da TV, podendo ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar. Lançado em abril de 2016, o Oi Total apresentou o novo posicionamento da companhia no mercado, junto à evolução de sua marca.”, afirma Bernardo Winik, diretor de Varejo da Oi.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).