Filme com Steven Seagal é destaque no SBT

O SBT exibe nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 23h15, o longa "No Corredor da Morte". A produção tem direção de Don Michael Paul e conta com Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples e Tony Plana no elenco.



O detento Lester Mckeena se ofereceu para morrer durante a inauguração da câmara de execução do presídio "Nova Alcatraz", levando assim pro túmulo o segredo de onde escondeu 200 milhões de dólares. A poucas horas da execução, um grupo fortemente armado invade a prisão, em busca do paradeiro do ouro. Eles só não imaginavam que um agente do FBI estaria infiltrado dentre os presos e dificultaria muito essa missão. O SBT exibe nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 23h15, o longa "No Corredor da Morte". A produção tem direção de Don Michael Paul e conta com Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples e Tony Plana no elenco.O detentose ofereceu para morrer durante a inauguração da câmara de execução do presídio "Nova Alcatraz", levando assim pro túmulo o segredo de onde escondeu 200 milhões de dólares. A poucas horas da execução, um grupo fortemente armado invade a prisão, em busca do paradeiro do ouro. Eles só não imaginavam que um agente do FBI estaria infiltrado dentre os presos e dificultaria muito essa missão.





