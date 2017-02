Você está: Notícias

Disney Channel estreia a série original O11ZE em março

O canal de televisão por assinatura infantil Disney Channel estreia na segunda-feira, dia 13 de março, a partir das 18h30, a série original O11ZE . A produção chega ao canal com uma trama emocionante e impactantes cenas futebolísticas nunca vistas antes em produções latino americanas.



" O11ZE é a nossa mais recente produção regional e estamos muito orgulhosos não somente pela sua qualidade, mas também pela maneira como estamos inovando na forma de contar histórias. Estamos convencidos de que por meio da mensagem de O11ze - seus valores e sua estética atrativa-, teremos uma conexação forte com nossa audiencia ", comentou Cecilia Mendonça, Vice-presidente e General Manager Disney Channels Latin America, The Walt Disney Company Latin America -. " Outro ponto muito importante para nós é que O11ze promove hábitos saudáveis de uma maneira divertida e sensível através do esporte ", conclui.





