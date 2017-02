Você está: Notícias

Oscar 2017 tem exibição exclusiva pela TNT

O canal de televisão por assinatura TNT exibe ao vivo e com exclusividade neste domingo, dia 26 de fevereiro, a partir das 21h, a entrega do Oscar 2017 . A cerimônia que premia os melhores do cinema terá apresentação do comediante Jimmy Kimmel.



Antes, Carol Ribeiro traz a cobertura especial e detalhada do tapete vermelho, entrevistas das maiores celebridades do entretenimento. Já Domingas Person e Rubens Ewald Filho comentam a cerimônia ao vivo.



O canal ainda aposta em uma cobertura divertida e com nomes de peso da internet na live Escolha seu Apresentador , com transmissão ao vivo pelo YouTube (www.youtube.com/tntbra), a partir das 20h30, e moderação de Lully, do canal Lully de Verdade, e Bruno Bock e Rolandinho, do canal Pipocando, além de convidados especiais.





