Animação latina original "As Lendas" é novidade na Netflix

Nesta sexta (24), a Netflix estreia a nova animação original "As Lendas" . Quando uma força do mal ameaça sua cidade, um jovem que conversa com espíritos aproveita sua habilidade para enfrentar uma série de monstros lendários, Leo passa a viajar no tempo a bordo de um barco mágico, junto com seus fantasmas e monstros amigos, com a missão de vencer um místico inimigo.



