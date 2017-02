Você está: Notícias

O Filme

Série do Gloob, "Detetives do Prédio Azul" ganha longa-metragem

robertoscalon - Hoje, 16:05







Filmagens de "Detetives do Prédio Azul - O Filme" (Divulgação/Gloob) Filmagens de "Detetives do Prédio Azul - O Filme" (Divulgação/Gloob)



Esta semana finalizaram no Rio, as filmagens de "Detetives do Prédio Azul - O Filme" . O diretor André Pellenz vai levar para os cinemas as aventuras de três amigos inseparáveis no clubinho secreto criado para investigar os estranhos acontecimentos do prédio onde moram. A série que deu origem ao filme estreou no canal Gloob em junho de 2012 e acumula oito temporadas exibidas.



No longa, Bento (Anderson Lima), Sol (Leticia Braga) e Pippo (Pedro Henrique Motta) vão unir forças para salvar o Prédio Azul de uma demolição. Enquanto desvendam os mistérios que condenaram o prédio, eles precisam lidar com a temida síndica, Dona Leocádia (Tamara Taxman), que parece estar sob efeito de um poderoso feitiço. No improvisado clubinho móvel, eles vestem suas capas e se tornam os Detetives do Prédio Azul. Mas, nesta importante missão, na qual o futuro do prédio está em risco, eles não estarão sozinhos. O trio terá a ajuda dos detetives veteranos: Tom (Caio Manhente), Mila (Leticia Pedro) e Capim (Cauê Campos), além do atrapalhado porteiro Severino (Ronaldo Reis).



O elenco conta com participações especiais: Aílton Graça, Carol Futuro, Charles Myara, George Sauma, Luciano Quirino, Maria Clara Gueiros, Mariana Ximenes, Miriam Freeland, Sávio Moll, Suely Franco e Otávio Muller.



