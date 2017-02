Você está: Notícias

Globo exibe as duas animações "Rio" em sequência no domingo

robertoscalon - Hoje, 16:28







Na "Temperatura Máxima" deste domingo de carnaval (26), a Globo exibe a animação "Rio" e, logo na sequência, sua continuação, "Rio 2" .



Na trama do primeiro filme, Blu é uma arara azul que nasceu no Rio de Janeiro mas, capturada na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos Estados Unidos. Lá, é criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz que Blu é o último macho da espécie e deseja que ele acasale com a única fêmea viva, que está no Rio de Janeiro. Linda e Blu partem para a cidade maravilhosa, onde conhecem Jade. Só que ela é um espírito livre e detesta ficar engaiolada, batendo de frente com Blu logo que o conhece. Quando o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves raras, eles ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam unir forças para escapar do cativeiro.



Na continuação, Blu vive feliz no Rio de Janeiro ao lado da companheira Jade e seus três filhotes. Seus donos estão agora na Floresta Amazônica, fazendo novas pesquisas. Por acaso, eles encontram a pena de uma ararinha azul, o que pode significar que Blu e sua família não sejam os últimos da espécie. Após vê-los em uma reportagem na TV, Jade insiste para que eles partam para a Amazônia. Blu inicialmente reluta, mas acaba aceitando a ideia sem imaginar que, logo ao chegar, encontrarão um velho inimigo: Nigel.



