Você está: Notícias

Destaques

Abril: Nova temporada de Turma da Floresta no Boomerang

Lucasfrade - Ontem, 18:25







(Divulgação) (Divulgação)

Abril será um mês de poucas estreias no Boomerang. O canal prepara a exibição de uma nova temporada de Turma da Floresta , com exibições de segunda a sexta, às 08h15 . No coração da floresta vive uma turma incrível de animais. Primeiro, temos Maurice, um pinguim-tigre e o líder destemido e carismático que está sempre acompanhado de seu filho adotivo, Junior, o peixe-tigre. Depois, temos Miguel, o gorila bonzinho que adora bater nas coisas (e nas pessoas), e Gilbert, o társio paranoico que passa a vida agarrado a um galho de árvore. Então, vem Batricia, a morcego desajeitada que está perdidamente apaixonada por Gilbert, e Fred, o javali cantor que vive cantarolando pela vizinhança. Por fim, temos Al e Bob, os dois sapos inseparáveis.



O Show de Tom e Jerry também estreia episódios inéditos, com exibição toda sexta, às 20h00 . E fechando as novidades, temos a estreia de Scooby-Doo! Estrela do Circo , que será exibido no dia 08 de abril, às 12h00 . Abril será um mês de poucas estreias no Boomerang. O canal prepara a exibição de uma nova temporada de, com exibições de. No coração da floresta vive uma turma incrível de animais. Primeiro, temos Maurice, um pinguim-tigre e o líder destemido e carismático que está sempre acompanhado de seu filho adotivo, Junior, o peixe-tigre. Depois, temos Miguel, o gorila bonzinho que adora bater nas coisas (e nas pessoas), e Gilbert, o társio paranoico que passa a vida agarrado a um galho de árvore. Então, vem Batricia, a morcego desajeitada que está perdidamente apaixonada por Gilbert, e Fred, o javali cantor que vive cantarolando pela vizinhança. Por fim, temos Al e Bob, os dois sapos inseparáveis.também estreia episódios inéditos, com exibição toda. E fechando as novidades, temos a estreia de, que será exibido no dia





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).