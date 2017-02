Você está: FabioTV

"Luciana By Night" supera "Superpop"

22 Fev 2017





"Luciana By Night" supera "Superpop"

Olá, internautas



Luciana Gimenez é a principal estrela da RedeTV!. Há 16 anos, a apresentadora aparece na tela da emissora de Dallevo e Carvalho. Durante todos esses anos, é inegável que La Gimenez evoluiu. Conquistou a simpatia do telespectador. Conseguiu sair da pecha de ser mãe do filho de Mick Jagger. Uma gravidez polêmica que movimentou a mídia em 99.



Na década de 2000, o “SuperPop” era diário. Agora, ganha exibição duas vezes por semana. E mesmo assim, a pobreza das pautas chama a atenção. Segunda-feira é o dia pior da atração. Recentemente, foi ao ar um debate arrastado sobre Boing Boing e Antonela, do “BBB4”. Sabrina falou que teve relação sexual com a argentina. A ex-sister negou. Um papo furado que acrescentou em nada ao telespectador.



Na semana seguinte, criou-se uma celeuma sobre o marido de Leo Aquilla. Chico Campadello gosta de se travestir de mulher! Vai vendo...E nesta segunda-feira (20/02), Gimenez recebeu ex-realities que participaram do BBB, Fazenda e Power Couple. Lista dos Top 5 de confusão, dos ex-confinados que alcançaram sucesso, entre outras listas de encheção de linguiça.



Enquanto o “SuperPop” vive uma crise de pauta, o “Luciana By Night” cresce a cada semana com a evolução de Gimenez como entrevistadora. Há momentos engraçados. Outros de emoção. A entrevistadora conseguiu tirar confidências interessantes de Isabel Fillardis. Ela tem um filho com síndrome de West. Tirou a emoção da atriz, sem sensacionalismo, que falou sobre o primeiro sorriso do pimpolho. E ainda teve bons bate-papos, há menos de um mês, com Luciano Szafir e Rogéria.



“Luciana By Night” poderia ser uma referência para o “SuperPop” que precisa se reinventar.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





