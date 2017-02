Você está: Notícias

Carnaval 2017

"Band Folia" transmite o Carnaval de Salvador

robertoscalon - Ontem, 15:28







Gominho, China, Juliana Guimarães, Betinho e Ligia Mendes no "Band Folia" (Divulgação/Band) Gominho, China, Juliana Guimarães, Betinho e Ligia Mendes no "Band Folia" (Divulgação/Band)



Palco de apresentação dos principais artistas nacionais, Salvador é o foco da Band durante o carnaval. Atenta aos encontros musicais que acontecem durante a festa - muitos deles espontâneos e inusitados - a emissora abre espaço em sua grade de programação para o evento de sexta-feira (24) até a madrugada da quarta-feira de cinzas. Na abertura das transmissões na noite de sexta-feira, já estão confirmadas as presenças da rainha Daniela Mercury e Alinne Rosa.



Betinho e Ligia Mendes estarão juntos todas as noites no Circuito Barra Ondina, com reportagens de Gominho e China. Esse ano, o estúdio da emissora terá novo layout: agora são dois andares e mais aberturas distribuídas em 120 metros quadrados. Na parte inferior, uma varanda - alinhada com a altura dos trios - recebe convidados ao lado de um telão de LED. Na parte superior, foi criado um terraço e novas aberturas que darão uma visão do backstage. O estúdio do Campo Grande também foi remodelado seguindo a mesma linha. Lá as transmissões diurnas terão o comando da soteropolitana Juliana Guimarães e as reportagens bem humoradas de Francine Piaia.



O Band Folia também vai registrar os shows que serão realizados no palco do Camarote Planeta Band Othon, que comemora 15 anos em 2017. Entre as atrações confirmadas estão Marília Mendonça, Mr. Catra, Gusttavo Lima, Diogo Nogueira, Carlinhos Brown e Harmonia do Samba.



A transmissão da Band, que vai mobilizar 300 profissionais, começa na noite de sexta-feira de carnaval e se estende até a madrugada de quarta-feira de Cinzas. A transmissão do "Band Folia" acontece no dia 24 de fevereiro , a partir das 23h; dia 25 de fevereiro , a partir das 0h; dia 26 de fevereiro , a partir das 13h; dia 27 de fevereiro , a partir das 15h e no dia 28 de fevereiro , a partir das 15h e 23h15.





