Conexão Top: Katy Perry entra com Chained To Rhythm

Lucasfrade - 22 Fev 2017 - 22:20



Chained To Rhythm

Katy Perry feat. Skip Marley













Helium

Sia













The Scientist

Corinne Bailey Rae













Despacito

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee













A Kindly Reminder

Passenger













Lucas Frade de Campos é Bacharel em Computação e gosta de descobrir músicas novas e ouvir rádios da Europa.





