Você está: Notícias

Damas do Samba

GNT exibe documentário sobre as mulheres que definiram o samba no Brasil

robertoscalon - Hoje, 16:22







Beth Carvalho em "Damas do Samba" (Divulgação) Beth Carvalho em "Damas do Samba" (Divulgação)



Neste sábado de Carnaval (25), o GNT estreia o documentário inédito "Damas do Samba" . O filme faz um breve passeio pela história de algumas dessas mulheres, reverenciando e reconhecendo a sua força e a contribuição para a construção do samba no Brasil.



Desde que o samba surgiu no Rio de Janeiro, a presença feminina foi fundamental para a sua criação, manutenção e perpetuação até os dias de hoje. Musas, pastoras, tias, compositoras, passistas, madrinhas, carnavalescas, mulatas, intérpretes e até mesmo como operárias, elas formam um painel de cores, sentimentos e sons na representação desta cultura. Beth Carvalho, Mariene de Castro, Luany Christiny, Nilce Fran, Lucinha Nobre, Alcione, Dona Ivone Lara são algumas que fazem aprte desta história.



"Damas do Samba" estreia dia 25 de fevereiro , à 0h no GNT . Neste sábado de Carnaval (25), oestreia o documentário inédito. O filme faz um breve passeio pela história de algumas dessas mulheres, reverenciando e reconhecendo a sua força e a contribuição para a construção do samba no Brasil.Desde que o samba surgiu no Rio de Janeiro, a presença feminina foi fundamental para a sua criação, manutenção e perpetuação até os dias de hoje. Musas, pastoras, tias, compositoras, passistas, madrinhas, carnavalescas, mulatas, intérpretes e até mesmo como operárias, elas formam um painel de cores, sentimentos e sons na representação desta cultura. Beth Carvalho, Mariene de Castro, Luany Christiny, Nilce Fran, Lucinha Nobre, Alcione, Dona Ivone Lara são algumas que fazem aprte desta história.estreia dia, à 0h no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).