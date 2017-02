Você está: Notícias

Telecine faz maratona de aquecimento para o Oscar

robertoscalon - Hoje, 16:31







Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar de Melhor Ator por "O Regresso" (Divulgação/FOX) Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar de Melhor Ator por "O Regresso" (Divulgação/FOX)



A premiação mais importante do cinema mundial inspirou a Rede Telecine a programar o "Especial Aquecimento do Oscar " no carnaval.



No sábado (25) véspera da entrega das estatuetas, no Telecine Cult , acontecerá um desfile de filmes que concorreram às estatuetas no ano passado. A partir das 16h15, os indicados na categoria de Filme Estrangeiro, " O Lobo do Deserto" e " Cinco Graças " (na sequência), abrem a maratona. Logo depois, " Anomalisa " e " As Memórias de Marnie" , concorrentes de Animação, serão exibidos às 20h10, e, às 22h, respectivamente. Para fechar, às 23h55, tem "O Abraço da Serpente" , filme colombiano que também concorreu ao Oscar de Filme Estrangeiro.



No dia da premiação, domingo (26), o especial evolui no Telecine Premium com a apresentação nota 10 de vencedores do ano passado. Às 10h, "007 Contra Spectre" , premiado com o Oscar de Canção Original, abre a sessão especial. Na sequência, às 12h45, vai ao ar "Divertida Mente" , filme que faturou o prêmio de Animação. Às 14h45, tem "Ponte dos Espiões" , produção que rendeu a estatueta de Ator Coadjuvante para Mark Rylance.



"A Garota Dinamarquesa ", que deu a Alicia Vikander o prêmio de Atriz Coadjuvante, vai ao ar às 17h25. Logo depois, às 19h40, o Telecine Premium exibe " O Quarto de Jack" , filme que premiou Brie Larson como a Melhor Atriz. Para fechar, às 22h, o canal apresenta "O Regresso" . Indicado em 12 categorias, o filme rendeu o primeiro Oscar de Ator para Leonardo DiCarpio, o de Diretor para Alejandro González Iñárritu e também faturou o de Fotografia.



