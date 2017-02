Você está: Notícias

E! acompanha o tapete vermelho do Oscar

robertoscalon - Hoje, 16:40







Giuliana Rancic apresenta os bastidores do Oscar (Divulgação/E!) Giuliana Rancic apresenta os bastidores do Oscar (Divulgação/E!)



Neste domingo (26), o canal E! fará cobertura exclusiva da 89ª edição do Oscar, que será realizada no Dolby Theater e contará pela primeira vez com a apresentação do comediante Jimmy Kimmel.



A cobertura começa às 15h30 com a Contagem Regressiva para o tapete vermelho, seguida pela aguardada transmissão do “Ao Vivo do Tapete Vermelho” às 19h30 com Giuliana Rancic e Ryan Seacrest comandando as entrevistas com as celebridades, e se encerra com o After Party , às 1h30 da segunda-feira, dia 27, que conta com entrevistas exclusivas com os grandes vencedores da noite. Acompanhe as novidades ao vivo do Oscar nas redes sociais do E! Online Brasil (@eonlinebrasil) e se junte à conversando usando a hashtag #TapeteVermelhoE!.



Além disso, na terça-feira dia 28, às 21h, o E! apresentará a edição especial de “Fashion Police” dedicada à glamorosa noite do Oscar, na qual Melissa Rivers, Giuliana Rancic, Brad Goreski, Margaret Cho e Kris Jenner repassarão em detalhes os acertos e os erros da noite em matéria de moda.



“La La Land” , protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling, é o filme com a maior quantidade de indicações, 14, igualando o recorde de “Titanic” (1997) e “A Malvada” (1950), entre elas as categorías principais de Melhor Filme, Melhor Diretor (Damien Chazelle), Melhor Ator (Ryan Gosling) e Melhor Atriz (Emma Stone). Para bater o recorde, teria que ganhar mais de 11 estatuetas, que foi o que conseguiu “Titanic”. Os filmes “ A Chegada” e “ Moonlight: Sob a luz do luar” vêm logo atrás, com oito indicações cada um. Depois, “Até o Último Homem”, “Lion: Uma Jornada Para Casa” e “Manchester À Beira-Mar” têm seis indicações cada.



