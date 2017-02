Você está: Notícias

Gloob Play

Gloob estreia "Abóboras Invasoras" primeiro na plataforma VOD

O Gloob traz mais uma novidade para o Gloob Play . A partir de março, estreia a animação internacional “Abóboras Invasoras” ( "Pumpkin Reports" ) exclusivamente na plataforma VOD.



“Abóboras Invasoras ” traz as aventuras e confusões de Max Green, um garoto de 11 anos que tinha uma vida tranquila ao lado dos pais, Victor e Laura, na pacata cidade de Cucurtown, até descobrir que Teresa e Golias, seus novos irmãos adotivos, são alienígenas. Os dois estão empenhados em dominar a Terra e escravizar os humanos para usá-los como jardineiros para cuidar de sua raça, os kemii, uma espécie evoluída de abóboras.



Os pais e os habitantes de Cucurtown não acreditam em Max e agora o futuro da Terra está nas mãos do garoto e de seus excêntricos amigos: Violeta, amiga de Max desde o jardim de infância; Pixel, o nerd da cidade e aquele que mais acredita em alienígenas; e Pixel Silicon, pai de Pixel e um cientista decadente. Unidos como a “Equipe Alien”, eles irão lutar contra as ações de dominação dos alienígenas Kemii.



