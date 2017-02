Você está: Notícias

Nova temporada

Terceira temporada de "The Royals" chega ao canal E!

robertoscalon - Ontem, 17:22







Elenco de "The Royals" (Divulgação/E!) Elenco de "The Royals" (Divulgação/E!)



O canal E! estreia a nova temporada de sua primeira série original de ficção. Amor, ódio, cobiça e vingança são colocados no seriado "The Royals" . A série de drama, com episódios de 60 minutos, retrata a vida de uma monarquia ficcional nos tempos modernos. A produção acompanha Helena (Elizabeth Hurley), a matriarca de uma família real ficcional e contemporânea da Inglaterra, que deve lidar tanto com os dramas comuns quanto com os atípicos que fazem parte de sua vida, ao mesmo tempo em que fica sob o foco da olhar do público



Na terceira temporada, a Rainha Helena, junto com o seu novo Lorde Chamberlain, inventa um plano para provar a paternidade do Príncipe Liam e da Princesa Eleanor. Liam começa um novo, mas complicado relacionamento, enquanto Jasper e Eleanor mergulham em seu relacionamento. Ao lutar contra um câncer, o Rei Cyrus é visitado pelo seu passado. E para completar, o palácio organiza uma coletiva de imprensa para anunciar notícias muito importantes.



