Lifetime estreia nova temporada de "Jane The Virgin"

Elenco de "Jane, The Virgin" (Divulgação/Lifetime)



Na próxima quarta (1º), o canal Lifetime estreia no Brasil a segunda temporada de "Jane The Virgin" . A série, com um toque de telenovela, é protagonizada por Gina Rodríguez e Jaime Camil e acompanha a vida de Jane Villanueva , uma jovem latina muito religiosa e trabalhadora que queria manter-se virgem até o casamento, tomou um rumo dramático depois que sua médica a inseminou artificialmente, por engano, durante um exame.



Na segunda temporada, a dinâmica entre as três mulheres Villanueva continua sendo o centro desta produção que promete trazer ao público mais risadas, lágrimas e reviravoltas impossíveis. Jane dará à luz seu primeiro filho Mateo, que momentos depois de nascer será sequestrado – o caos se instala, especialmente quando todos descobrem que Sem Rosto está envolvido e exige dinheiro para o resgate do bebê. Além da ansiedade de mãe de primeira viagem, Jane se dá conta de que não precisa de um homem em sua vida para ser feliz, quem ganhará seu amor: Michael, seu ex-noivo, ou Rafael, que tem mostrado ter sentimentos por ela?



