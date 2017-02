Você está: Notícias

History estreia produção nacional sobre o arquiteto Affonso Eduardo Reidy

Considerado um dos pioneiros da arquitetura moderna, o urbanista Affonso Eduardo Reidy (1909 – 1964) é tema do especial que o canal de televisão por assinatura History exibe no dia sábado, dia 4 de março, a partir das 18h30.



Reidy, A Construção da Utopia aborda a trajetória do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, responsável por muitas das obras características da cidade do Rio de Janeiro. Em formato de documentário, a produção brasileira acompanha o arquiteto, desde os anos 30 até a construção do Aterro e Parque do Flamengo – um espaço amplamente utilizado e que se tornou um dos marcos da cidade.



Nascido em Paris, o urbanista residiu no Rio de Janeiro, cidade onde estão seus principais projetos: o Conjunto Habitacional do Pedregulho e o Museu de Arte Moderna. Sua arquitetura se caracteriza pela generosidade e significação social e estética. Reidy, A Construção da Utopia revela como seus projetos fazem parte do cotidiano das pessoas e de que forma a arquitetura torna-se decisiva para os habitantes das cidades.



A produção contém textos do próprio Reidy, que ajudam a contar suas alegrias, decepções e vitórias, além da iluminada contribuição para o Rio de Janeiro nos tempos modernos. Também traz entrevistas exclusivas com o urbanista Lucio Costa, a engenheira Carmen Portinho, parceira no Pedregulho e no MAM, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o francês Roland Castro, que faz um contraponto entre as cidades de Paris e do Rio. Considerado um dos pioneiros da arquitetura moderna, o urbanista(1909 – 1964) é tema do especial que o canal de televisão por assinaturaexibe no dia sábado, dia 4 de março, a partir das 18h30.aborda a trajetória do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, responsável por muitas das obras características da cidade do Rio de Janeiro. Em formato de documentário, a produção brasileira acompanha o arquiteto, desde os anos 30 até a construção do Aterro e Parque do Flamengo – um espaço amplamente utilizado e que se tornou um dos marcos da cidade.Nascido em Paris, o urbanista residiu no Rio de Janeiro, cidade onde estão seus principais projetos: o Conjunto Habitacional do Pedregulho e o Museu de Arte Moderna. Sua arquitetura se caracteriza pela generosidade e significação social e estética. Reidy, A Construção da Utopia revela como seus projetos fazem parte do cotidiano das pessoas e de que forma a arquitetura torna-se decisiva para os habitantes das cidades.A produção contém textos do próprio Reidy, que ajudam a contar suas alegrias, decepções e vitórias, além da iluminada contribuição para o Rio de Janeiro nos tempos modernos. Também traz entrevistas exclusivas com o urbanista Lucio Costa, a engenheira Carmen Portinho, parceira no Pedregulho e no MAM, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o francês Roland Castro, que faz um contraponto entre as cidades de Paris e do Rio.





