Você está: Notícias

Música

Trilha sonora o filme La La Land faz sucesso no Spotify

Vcfaz.tv - Ontem, 17:40







Trilha sonora o filme La La Land faz sucesso no Spotify (Divulgação) Trilha sonora o filme La La Land faz sucesso no Spotify (Divulgação)

Na antecipação dos Oscars este final de semana, o Spotify revelou dados de audição em torno da trilha sonora de " La La Land ", filme que concorre a 14 estatuetas na premiação. Além de dominar a temporada de prêmios este ano, o filme também conquistou os corações de ouvintes do Spotify, que reproduziram a trilha sonora mais de 170 milhões de vezes na plataforma.



Enquanto os EUA são os maiores fãs da trilha sonora musical do compositor Justin Hurwitz, seguidos pelo Reino Unido, México e Espanha, o Brasil leva o quinto lugar com o maior número de ouvintes da trilha no Spotify. Das faixas na trilha sonora, a música "City of Stars" foi a mais reproduzida mundialmente, com quase 21 milhões de streams



Veja abaixo as listas de dados que o serviço de streaming levantou:



Países que mais ouviram a trilha de La La Land no Spotify:



1. Estados Unidos

2. Grã Bretanha

3. México

4. Espanha

5. Brasil

6. Filipinas

7. França

8. Alemanha

9. Itália

10. Indonésia



Faixas mais ouvidas mundialmente:



1. City Of Stars

2. Another Day Of Sun

3. Someone In The Crowd

4. Mia & Sebastian's Theme

5. A Lovely Night

6. Start A Fire

7. Audition (The Fools Who Dream)

8. Epilogue

9. Planetarium

10. Engagement Party



Na antecipação doseste final de semana, orevelou dados de audição em torno da trilha sonora de "", filme que concorre a 14 estatuetas na premiação. Além de dominar a temporada de prêmios este ano, o filme também conquistou os corações de ouvintes do Spotify, que reproduziram a trilha sonora mais de 170 milhões de vezes na plataforma.Enquanto os EUA são os maiores fãs da trilha sonora musical do compositor Justin Hurwitz, seguidos pelo Reino Unido, México e Espanha, o Brasil leva o quinto lugar com o maior número de ouvintes da trilha no Spotify. Das faixas na trilha sonora, a música "City of Stars" foi a mais reproduzida mundialmente, com quase 21 milhões de streamsVeja abaixo as listas de dados que o serviço de streaming levantou:Países que mais ouviram a trilha de La La Land no Spotify:1. Estados Unidos2. Grã Bretanha3. México4. Espanha6. Filipinas7. França8. Alemanha9. Itália10. IndonésiaFaixas mais ouvidas mundialmente:1. City Of Stars2. Another Day Of Sun3. Someone In The Crowd4. Mia & Sebastian's Theme5. A Lovely Night6. Start A Fire7. Audition (The Fools Who Dream)8. Epilogue9. Planetarium10. Engagement Party





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).